Франция хочет выйти в лидеры по морским судам на водородном топливе

На флоте идут попытки активного внедрения водородных технологий в двигателях морских судов. Попытки выйти в лидеры в этой отрасли демонстрирует Франция.

Стало известно, что компании SECO Marine и Green Navy подписали соглашение о промышленном партнёрстве, в рамках которого «выйдут на рынок сертифицированных судов на водородном топливе». Как сообщает пресс-служба SECO, руководители обеих компаний обязались объединить судостроительные и инженерные возможности для ускорения перехода к судоходству с нулевым уровнем выбросов.

Компании планируют строить «электроводородные» суда-катамараны длиной до 30 метров. Эти суда будут эксплуатироваться в том числе государственными заказчиками и «флотами смешанного назначения». Другими словами, вполне вероятно, что катамараны на водороде войдут и в состав военно-морских сил или Береговой охраны Франции.

В компаниях заявили, что первоочередной для себя задачей считают выход на «зелёные технологии», которые «в итоге позволят эксплуатировать суда с нулевым выбросом в атмосферу».

Из сообщения пресс-службы компании:

Это соглашение не просто отражает технический прогресс, оно отражает то, как структурируется французская экосистема морского водорода, объединяя проектирование, судостроение, сертификацию и эксплуатационную готовность, чтобы сделать чистый морской транспорт реальностью.

Некоторые характеристики одного из «электроводородных» катамаранов:

Общая длина: 25 м

Общая ширина: 10,3 м

Материал: сплав на основе алюминия 5083

Мощность двигателей: 2x130 кВт при 3000 об/мин

Стандартная ёмкость аккумуляторов: 2x320 кВт⋅ч

Дополнительная ёмкость аккумуляторов: 2x480 кВт⋅ч

Максимальный запас водорода (H2): 2x100 кг

Топливный элемент: 2x70–100 кВт.

Обеспечиваем вместимость до 196 человек.