Украина и США обсудят совместное производство БЛА

ЦАМТО, 30 сентября. Украинская делегация отправилась в США для обсуждения совместного производства дронов, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на Минобороны Украины.

Как отмечает "РИА Новости", ранее в понедельник глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина хочет подписать с США ряд соглашений, в том числе о поставках Киеву американского оружия, о свободной торговле и гарантиях безопасности.

"Делегация от Украины отправилась в США на встречу по совместному производству дронов. На ней обсудят технические вопросы. Делегацию возглавляет заместитель министра обороны Сергей Боев", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

Агентство Рейтер ранее сообщало со ссылкой на В.Зеленского, что украинское предложение по сделке с США по дронам предполагает производство на сумму 50 млрд. долл. в течение пяти лет.