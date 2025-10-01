Минобороны Швеции опровергло заявление Киева о поставках истребителей Gripen

ЦАМТО, 30 сентября. Минобороны Швеции опровергло заявление замминистра обороны Украины Ивана Гаврилюка, анонсировавшего поставки Киеву шведских истребителей JAS 39 Gripen.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Expressen.

"Работа над согласованием поставок все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу", – приводит издание слова пресс-секретаря ведомства Йохана Йельмстранда.

По его словам, Швеция только рассматривает возможность поставок, согласия на отправку истребителей JAS 39 Gripen Киеву пока нет.

Накануне первый замминистра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк анонсировал дополнительные поставки американских самолетов F-16, а также французских Mirage и шведских Grippen.

В мае посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил в интервью "РИА Новости", что Швеция готова вернуться к вопросу поставки истребителей JAS 39 Gripen Украине, хотя и приостановила этот процесс.