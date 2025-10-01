Войти
ЦАМТО

ВВС Таиланда приобрели новую партию вертолетов H-225

Источник изображения: Фото: airbus.com

ЦАМТО, 30 сентября. Компания Airbus Helicopters 26 сентября объявила о подписании с командованием ВВС Таиланда контракта на поставку двух многоцелевых вертолетов H-225.

Стоимость заказа и сроки поставки техники пока не раскрываются. Работы по дооборудованию новых вертолетов H-225 будут выполнены компанией Thai Aviation Industries (TAI) в рамках сотрудничества с Airbus Helicopters.

Как заявлено, новые вертолеты значительно расширят возможности ВВС Таиланда по проведению поисково-спасательных операций и оказанию экстренной медицинской помощи.

Закупка позволит увеличить численность парка вертолетов H-225M ВВС Таиланда, которые эксплуатируются с момента первой поставки в 2015 году. Вертолеты используются для выполнения широкого спектра задач, включая поисково-спасательные операции в мирное время и в боевых условиях (CSAR), перевозку войск и грузов.

На вооружении ВВС Таиланда также имеются учебные вертолеты H-135 компании Airbus, заказанные в 2020 году.

На текущий момент Airbus Helicopters поставила заказчикам более 360 вертолетов H-225 и H-225M, общий налет которых составляет около 980 тыс. часов. В число заказчиков входят Вооруженные силы Франции, Нидерландов, Венгрии, Бразилии, Мексики, Сингапура, Таиланда, Малайзии, Индонезии, Ирака и Кувейта.

Как сообщал ЦАМТО, ВВС Таиланда заключили с компанией Eurocopter (ныне Airbus Helicopters) первый контракт на поставку четырех вертолетов EC-725 (в настоящее время H-225M) в сентябре 2012 года. Вертолеты были поставлены в 2015 году.

Еще два вертолета были приобретены в октябре 2014 года и получены в 2016 году. В октябре 2016 года с Airbus Helicopters был подписан контракт на поставку двух H-225M, поставка которых была выполнена в 2018 году.

Последний контракт на поставку 4 вертолетов H-225M командование ВВС Таиланда заключило с Airbus Helicopters в сентябре 2018 года. Поставка была завершена в 2021 году.

