«Вместо свалки»: УВЗ запатентовал способ модернизации танков Т-72 в БМПТ

Источник изображения: topwar.ru

«Уралвагонзавод» запатентовал способ модернизации танков Т-72 в БМПТ (боевую машину поддержки танков). Специалисты Уральского КБ транспортного машиностроения решили документально подтвердить переделку шасси танков Т-72 и Т-90 в БМПТ.

Согласно документу, для превращения выводимого из эксплуатации танка Т-72 или Т-90 в боевую машину поддержки танков (БМПТ) необходимо снять башню, установить «переходное» кольцо, на которое устанавливается боевой модуль с новым вооружением. Практически само шасси остается неизменным, меняется боевая часть.

Способ модернизации шасси заключается в последовательном снятии башни танков типа Т-72 и Т-90, оснащении шасси переходным кольцом для сопряжения корпуса военной гусеничной машины с устанавливаемым боевым модулем боевой машины поддержки танков и оснащении полученной боевой машины защитой погона башни (...)

— приводит ТАСС выписку из патента.

Как подчеркивают специалисты, это самый менее трудоемкий способ превратить танк в боевую машину поддержки. Основное — это заменить башню на боевой модуль, поменяв некоторые узлы, а в остальном требуется минимальная доработка.

Как пояснили на УВЗ, вариант модернизации выводимых из эксплуатации танков Т-72 в БМПТ был разработан в 2023 году. Вместо того чтобы утилизировать их, было принято решение о создании боевых машин поддержки танков.

Как недавно заявили в военном ведомстве, БМПТ показала свою эффективность в ходе СВО, но тактику применения этих машин будут писать уже после завершения конфликта, потому что дроны внесли очень большие коррективы.

