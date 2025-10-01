Легкая пехота Великобритании испытывает новое средство огневой поддержки.

На лондонской выставке DSEI 2025 сингапурская компания ST Engineering представила решение для удовлетворения потребностей армии Великобритании в разведывательно-ударных системах для лёгкой пехоты. Решение включает в себя лёгкую транспортную платформу, комплект электронной архитектуры, миномётную систему GDAMS и дистанционно управляемую огневую установку.

В своем решении ST Engineering выступает в роли системного интегратора, используя как можно больше британских компонентов. TAC-6 – это универсальная платформа 6×6 на базе Toyota Land Cruiser 79. Она может работать в режиме 6×2 или 6×6, имеет запас хода 2200 км и может перевозить груз весом 4400 кг. В кабине могут разместиться четыре человека, при этом командир сидит справа перед экраном UltraEAK.

Универсальная платформа легкой пехоты TAC-6

Комплект ультраэлектронной архитектуры (Ultra Electronic Architecture Kit) – это совместная разработка компаний ST Engineering и Ultra PCS – подразделения, входящего в состав британской компании Ultra Electronics. Комплект предлагается в качестве готового военного решения для электронной архитектуры транспортных средств.

Блок управления UltraEAK

UltraEAK – это цифровая система, позволяющая интегрировать различные датчики и исполнительные механизмы. Система управления поставляется через программное обеспечение шлюза платформы UltraPGI и является полностью открытой, поскольку включает в себя открытый интерфейс прикладного программирования. Последний позволяет третьим сторонам разрабатывать собственные плагины для интеграции своих систем. В кабине также установлены радиостанции Bowman, обеспечивающие голосовую связь и передачу данных.

Основная цель концепции – повысить смертоносность лёгкой пехоты за счёт платформы для ведения огня с закрытых позиций. Платформа должна сопровождать тактические подразделения и обеспечивать их огневой мощью без необходимости передавать запрос на открытие огня в высшие эшелоны командования, что значительно сокращает цикл командования OODA (наблюдение, ориентирование, решение, действие).

Основным средством поражения является миномёт. В задней части машины находится усовершенствованная наземная минометная система GDAMS (Ground Deployed Advanced Mortar System), которая может оснащаться стволами калибра 81 или 120 мм. Впервые GDAMS представляласьн компанией ST Engineering на выставке DSEI 2023.

Мобильный миномет GDAMS для легкой пехоты Источник: Мобильный миномет GDAMS для легкой пехоты

Гидромеханическая система позволяет устанавливать миномёт в задней части машины. При этом, опорная плита опускается на землю, благодаря чему на шасси машины почти не передаётся сила отдачи. Это позволяет вести огонь из тяжёлого миномёта с лёгкого транспортного средства. На схеме, представленной на выставке, видно, что на двух стеллажах по бокам платформы, сразу за кабиной, размещено по 20 снарядов. В задних отсеках находится электроника и механизмы, обеспечивающие стрельбу из миномёта.

В то время как GDAMS обеспечивает возможность ведения огня с закрытых позиций, стабилизированная дистанционно управляемая боевая установка Adder Twin («Сумматор») обеспечивает как непосредственную огневую защиту от наземных угроз, так и защиту от БПЛА.

Дистанционно управляемая установка Adder Twin

Основным вооружением Adder, расположенным в центре башни, является 40-мм автоматическая гранатомётная установка (АГУ) Mk2 компании ST Engineering, ведущая огонь 40-мм осколочно-фугасными боеприпасами. Оптико-электронный комплекс, включающий лазерный дальномер, который определяет расстояние до цели, является ключевым элементом для программирования боеприпасов и расположен справа от башни.

Слева установлено дополнительное вооружение – пулемет 7,62×51 мм. Одновременно для дальнейшего увеличения противодроновой мощи легкой разведывательно-ударной машины пехоты справа от 40-мм АГУ установлен глушитель, который отражает способность Adder к мягкому поражению дронов. Угол наклона «Сумматора» варьируется от -20° до +60°.

Все датчики и исполнительные механизмы системы легкой пехотной разведывательно-ударной группы полностью интегрированы. Сингапурская компания привлекла к разработке своей платформы как можно больше британских компаний. Одна из них – Babcock, которая на выставке DVD 2024 продемонстрировала усовершенствованную систему GDAMS, разработанную совместно с ST Engineering. Если британская армия выберет эту систему, она будет производиться на заводе Babcock в Девонпорте, Плимут.

Согласно имеющейся информации, концепция проходит испытания в 1м батальоне Королевского ирландского полка, в состав которого входит ряд других датчиков и исполнительных механизмов. Концепция лёгкой пехотной разведывательно-ударной группы сочетает в себе мобильность, цифровую интеграцию и автономные системы, образуя сплочённое, готовое к выполнению задач подразделение. Она призвана повысить огневую мощь и разведывательные возможности бригады за счёт быстрого развёртывания и увеличения радиуса действия на поле боя. Британская армия разработала эту концепцию на основе оперативного опыта, в том числе полученного в ходе российско-украинского конфликта.

Источник: edrmagazine.eu