Эксперты призвали ООН установить «красные линии» для искусственного интеллекта

153
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Более двухсот ведущих специалистов в области искусственного интеллекта, включая десять лауреатов Нобелевской премии, выступили с совместным обращением к Организации Объединенных Наций. В открытом письме они настаивают на незамедлительном определении и обеспечении соблюдения международных «красных линий», которые должны запретить наиболее опасные способы применения ИИ.

Как отмечают авторы инициативы, некоторые передовые системы искусственного интеллекта уже демонстрируют способность к обманным и вредоносным действиям. При этом таким системам предоставляется всё больше автономии для принятия решений в реальном мире. По их мнению, в ближайшей перспективе ИИ может значительно превзойти человеческие возможности, что создаст беспрецедентные риски. В их числе — создание искусственных пандемий, кампании массовой дезинформации и манипуляции общественным мнением, в том числе в отношении детей, а также системные угрозы национальной и международной безопасности, массовая безработица и нарушения прав человека.

Текст обращения, опубликованный на специализированном ресурсе redlines.ai, содержит призыв к ООН ввести запрет на применение ИИ в сферах, которые группа считает недопустимо рискованными. В этот перечень входят: передача системам ИИ прямого управления ядерным оружием, использование технологий для тотальной слежки и имитация человека без четкого раскрытия участия искусственного интеллекта.

Подписанты настаивают, чтобы ООН установила глобальный и имеющий обязательную силу режим контроля над развитием ИИ до конца 2026 года. Они предупреждают, что после появления сверхмощного искусственного интеллекта человечество может утратить над ним какой-либо контроль.

Среди тех, кто поддержал обращение, — профессор Джеффри Хинтон, лауреат премии Тьюринга Йошуа Бенджио, сооснователь OpenAI Войцех Заремба, директор по информационной безопасности компании Anthropic Джейсон Клинтон и ведущий научный сотрудник Google DeepMind Ян Гудфеллоу, а также ряд их коллег.

При этом генеральный директор DeepMind Демис Хассабис и глава OpenAI Сэм Альтман свою подпись под документом не поставили, что может создать почву для напряженности внутри индустрии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ООН
Проекты
AI
Ядерный щит
