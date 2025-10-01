Войти
ТАСС

Южная Корея запустит космическую ракету "Нури" в четвертый раз 27 ноября

156
0
0
Ракета-носитель "Нури"
Ракета-носитель "Нури".
Источник изображения: Korea Aerospace Research Institute via AP

Ракета выведет на орбиту 13 спутников

СЕУЛ, 30 сентября. /ТАСС/. Четвертый запуск южнокорейской космической ракеты "Нури" состоится 27 ноября. Об этом сообщили в Корейском аэрокосмическом управлении (KASA).

"После оценки ситуации с подготовкой пуска, включая график подготовки спутников, условия в космическом центре Наро, внешние факторы, в том числе погодные условия и возможность столкновения с космическими объектами, планируемая дата запуска ракеты назначена на 27 ноября", - заявили в KASA.

"Планируется, что точное время запуска будет определено комитетом по подготовке запуска за день до запуска - 26 ноября", - проинформировали в управлении. На данный момент запуск планируется произвести в период с 00:54 до 01:14 по местному времени (с 18:54 мск 26 ноября до 19:14 мск 26 ноября) с территории космического центра Наро в Республике Корея. На случай переноса запуска выделено окно для резервной даты в период с 28 ноября по 4 декабря.

В космическом управлении указали, что ракета выведет на орбиту 1 основной и 12 малых спутников. Технику доставят в космический центр до конца октября. "Это будет первый запуск с момента создания KASA", - отметил его директор Юн Ён Бин. Он напомнил, что третий запуск ракеты "Нури" состоялся в мае 2023 года. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
