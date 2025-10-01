В спецназе «Ахмат» объяснили бесполезность миноискателей на передовой

Командир группы спецназа «Ахмад» Аид: Миноискатели на СВО стали бесполезны

Командир группы спецназа «Ахмат» с позывным Аид объяснил, почему на передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО) практически перестали использовать миноискатели. На сообветствующий вопрос он ответил в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас почва в районах боевых действий плотно усыпана металлическими осколками, на которые срабатывает миноискатель. «Бесполезен стал», — признал офицер.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали применять новый способ маскировки мин «Лепесток» в зоне СВО. Их заворачивают в ткань и полиэтиленовые пакеты, чтобы их было сложно распознать. «Со стороны выглядит как обычный мусор», — пояснил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Он добавил, что мины сбрасывают на территории с помощью беспилотников.