SpaceX запланировала новый испытательный полет Starship на 13 октября

Корабль запустят с космодрома Starbase в штате Техас, сообщили в компании

НЬЮ-ЙОРК, 30 сентября. /ТАСС/. Компания SpaceX наметила проведение очередного испытательного запуска ракеты-носителя с прототипом космического корабля Starship на 13 октября.

"11-й испытательный запуск Starship готовится на понедельник, 13 октября", - указывается в сообщении на сайте компании. Старт с космодрома Starbase в штате Техас запланирован на 18:15 по местному времени (02:15 мск 14 октября).

В SpaceX намерены закрепить успех 10-го испытательного пуска, состоявшегося в конце августа. Ускоритель планируется мягко приводнить в Мексиканском заливе. Корабль должен будет вновь вывести из грузового отсека восемь симуляторов спутников системы связи Starlink и осуществить повторный запуск двигателя Raptor. Помимо этого, в компании планируют протестировать улучшения, направленные на достижение в дальнейшем цели по возвращению прототипа на стартовую площадку. С корабля будет снята часть термозащитных панелей для его испытания под нагрузкой при входе в атмосферу Земли. Как ожидается, прототип приводнится в заданной точке в Индийском океане.

15 марта глава SpaceX Илон Маск заявил, что в конце 2026 года запустит Starship с человекоподобным роботом Optimus на Марс. По его словам, если полеты на Марс с роботом пройдут успешно, то корабли с людьми могут быть отправлены в 2029 году. Главная же цель, которую преследует Маск, заключается в создании самодостаточного города на Марсе через 20 лет.

Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (в том числе корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 тонн.