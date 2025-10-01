В РФ апробируют дрон-ПВО "Сварог-стрела" для перехвата дронов самолетного типа

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российские специалисты проводят апробацию дрона-ПВО "Сварог-стрела" для перехвата беспилотников самолетного типа зенитными расчетами. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель инжинирингового центра перспективных разработок Frobotics.

"В настоящее время мы проводим апробацию дрона-ПВО "Сварог-стрела", предназначенного для поражения дронов самолетного типа. Аппарат способен развивать скорость до 350 км/ч, его рабочий радиус применения - до 10 км. Подобные дроны FPV-ПВО стали крайне актуальны в связи с тем, что противник все чаще использует дроны самолетного типа, которые наносят удары не только по российским позициям в зоне СВО, но и по тыловым районам, а также российским городам", - отметили в организации.

В компании уточнили, что "Сварог-стрела" является аппаратом ближнего радиуса действия и способен находиться в полете до 10 минут. "Дроны-ПВО сейчас активно применяют в рамках зенитных расчетов. Находясь в командировке на ЛБС, я неоднократно наблюдал, как дроны самолетного типа идут в сторону территории России. Зенитные расчеты сбивают их над своими позициями, и часть дронов не проходит на наши территории. Безусловно, количество дронов для перехвата нужно увеличивать, а также готовить больше расчетов для таких задач", - добавил собеседник ТАСС.