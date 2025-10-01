Войти
РИА Новости

Путин уверен, что безопасность России будет надежно обеспечена

171
0
0
Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Ильин

Путин: безопасность России будет надежно обеспечена благодаря военным

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уверен, что благодаря военнослужащим безопасность России будет надежно обеспечена, а на землю Донбасса и Новороссии вновь вернется долгожданный и прочный мир.

Об этом глава государства заявил в видеообращении по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

"Уверен, что благодаря вам безопасность России будет надежно обеспечена, а на героическую землю Донбасса и Новороссии вновь вернется долгожданный и прочный мир. Мы вместе. И значит, все наши планы будут воплощены в жизнь", - сказал Путин, отдельно обращаясь к военнослужащим.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.10 01:26
  • 1
Военное командование США встревожено новой стратегией Пентагона от Хегсета (The Washington Post, США)
  • 30.09 19:33
  • 10692
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.09 18:10
  • 1
Роскосмос получит в 2026-2028 годах 9,3 млрд рублей
  • 30.09 14:48
  • 116
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 30.09 06:37
  • 0
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)
  • 30.09 01:24
  • 1
Названо условие для применения «Томагавков» Киевом
  • 30.09 00:34
  • 2
Комментарий к "«Уралвагонзавод» рассказал о повышении точности танка Т-90М"
  • 30.09 00:14
  • 0
И еще о танках - раз есть на этом форуме странные вопросы и высказывания
  • 29.09 18:12
  • 1
В России нашли ответ против украинской «Бабы-Яги»
  • 29.09 16:36
  • 0
Военно-техническое сотрудничество России и Беларуси – важный элемент обеспечения безопасности СГ
  • 29.09 06:09
  • 1
О неизбежности перехода (точнее, перевода) СВО в войну против европейского нацизма
  • 29.09 02:02
  • 0
Комментарий к "«Самый мощный в мире корабль» посылает «сигнал» России"
  • 29.09 01:31
  • 1
Зеленский: Трамп понимает поле боя и “верит в Украину” (The Washington Post, США)