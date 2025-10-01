Войти
В РФ разработали реторт-пакеты, в которых паек военного умещается в кармане

154
0
0
Сухой паек военнослужащих ВС РФ. Архивное фото
Источник изображения: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Народный фронт помогает развернуть пункты по производству спецпитания для российских военных как можно ближе к линии боевого соприкосновения

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Волонтерское объединение "Консерватория Z" разработало технологию консервации продуктов, благодаря которой суточный паек военнослужащего умещается в кармане. Народный фронт помог развернуть пункты по производству такого питания для военнослужащих вблизи линии боевого соприкосновения, говорится в пресс-релизе движения.

"Волонтерским объединением "Консерватория Z" разработана технология консервации продуктов, которая позволяет упаковывать суточный паек в небольшой и ударопрочный реторт-пакет, умещающийся в кармане. На выставке Народного фронта предложение было представлено президенту, а сейчас Народный фронт помогает развернуть пункты по производству спецпитания для российских военных подразделений как можно ближе к линии боевого соприкосновения", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что на выставке Народного фронта "Все для Победы" в июле 2025 года руководитель волонтерского объединения "Консерватория Z" Владислав Севастьянов представил разработку президенту России Владимиру Путину. Глава государства по итогам осмотра поручил представить предложения об обеспечении подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации современным мобильным оборудованием для консервирования пищевых продуктов в полевых условиях.

"Мы при полевых кухнях и солдатских столовых развертываем пункты по производству спецпитания для бойцов, находящихся на линии боевого соприкосновения. Это связано с тем, что на передовой оно должно отвечать особым требованиям: максимальная легкость при максимальной питательности. Ранее мы производили реторт-пакеты самостоятельно и дошли до производства порядка 100 тыс. штук в месяц, но потом решили, что рациональнее доставить необходимое оборудование в подразделения, а не возить пакеты коробками постоянно", - рассказал Севастьянов.

В Народном фронте отметили, что реторт-пакеты готовятся в специальных автоклавах, которые модернизировали с учетом высокой загрузки. Сама упаковка выдерживает падение с высоты. Это дает возможность оперативно организовать безопасную доставку еды в районы ведения боевых действий. 

