«Росэл» развивает сотрудничество с Белоруссией в области защиты от воздушных угроз

Стороны подписали соглашение, направленное на продвижения средств противодействия БПЛА

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех подписал соглашение о сотрудничестве с Белорусским оптико-механическим объединением (БелОМО) с целью продвижения средств противодействия БПЛА. Рассматривается возможность формирования совместного комплекса средств по обнаружению и подавлению беспилотников. Соглашение подписано на полях Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь».

Предприятиями «Росэл» накоплен внушительный опыт не только в области производства средств детекции и противодействия дронам, но и создания комплексной эшелонированной защиты объектов. Белорусские компании-разработчики также системно работают над совершенствованием имеющихся и разработкой принципиально новых средств противодействия воздушным угрозам.

Подписанное соглашение будет способствовать системному обмену опытом, реализации совместных проектов и оказанию поддержки при разработке высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Также появится возможность модернизации уже имеющихся изделий с учетом опыта и наработок компаний.

«Соглашение о сотрудничестве — важный шаг на пути к дальнейшему технологическому развитию и обеспечению общей безопасности. У предприятий нашего холдинга накоплена серьезная экспертиза в сфере противодействия воздушным угрозам. На стенде „Росэл“ представлены образцы изделий, которые вызвали большой интерес у наших белорусских партнеров. Уверены, что совместное сотрудничество позволит укрепить уже существующие технологические цепочки и создать новые качественные и востребованные образцы», — прокомментировали в «Росэл».

На стенде «Росэл» представлен трехкоординатный пассивный когерентный локатор 3D ПКЛ для обнаружения малозаметных объектов, в том числе дронов на оптоволокне. При этом само устройство остается незаметным для радиоразведки, так как у него отсутствует собственное излучение. Также представлен «Серп-ВС13Д», работающий на 13 частотах и совмещающий в себе средство РЭБ и высокоточный детектор. Изделие эффективно как против одиночных, так и против роевых атак дронов.