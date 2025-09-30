Войти
Ростех

«Росэл» развивает сотрудничество с Белоруссией в области защиты от воздушных угроз

578
0
0
Росэл
Росэл.
Источник изображения: Пресс-служба Госкорпорации Ростех

Стороны подписали соглашение, направленное на продвижения средств противодействия БПЛА

Холдинг «Росэл» Госкорпорации Ростех подписал соглашение о сотрудничестве с Белорусским оптико-механическим объединением (БелОМО) с целью продвижения средств противодействия БПЛА. Рассматривается возможность формирования совместного комплекса средств по обнаружению и подавлению беспилотников. Соглашение подписано на полях Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ. Беларусь».

Предприятиями «Росэл» накоплен внушительный опыт не только в области производства средств детекции и противодействия дронам, но и создания комплексной эшелонированной защиты объектов. Белорусские компании-разработчики также системно работают над совершенствованием имеющихся и разработкой принципиально новых средств противодействия воздушным угрозам.

Подписанное соглашение будет способствовать системному обмену опытом, реализации совместных проектов и оказанию поддержки при разработке высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Также появится возможность модернизации уже имеющихся изделий с учетом опыта и наработок компаний.

«Соглашение о сотрудничестве — важный шаг на пути к дальнейшему технологическому развитию и обеспечению общей безопасности. У предприятий нашего холдинга накоплена серьезная экспертиза в сфере противодействия воздушным угрозам. На стенде „Росэл“ представлены образцы изделий, которые вызвали большой интерес у наших белорусских партнеров. Уверены, что совместное сотрудничество позволит укрепить уже существующие технологические цепочки и создать новые качественные и востребованные образцы», — прокомментировали в «Росэл».

На стенде «Росэл» представлен трехкоординатный пассивный когерентный локатор 3D ПКЛ для обнаружения малозаметных объектов, в том числе дронов на оптоволокне. При этом само устройство остается незаметным для радиоразведки, так как у него отсутствует собственное излучение. Также представлен «Серп-ВС13Д», работающий на 13 частотах и совмещающий в себе средство РЭБ и высокоточный детектор. Изделие эффективно как против одиночных, так и против роевых атак дронов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Компании
БелОМО
Ростех
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 12:38
  • 115
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 30.09 06:37
  • 0
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)
  • 30.09 04:03
  • 10690
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.09 01:24
  • 1
Названо условие для применения «Томагавков» Киевом
  • 30.09 00:34
  • 2
Комментарий к "«Уралвагонзавод» рассказал о повышении точности танка Т-90М"
  • 30.09 00:14
  • 0
И еще о танках - раз есть на этом форуме странные вопросы и высказывания
  • 29.09 18:12
  • 1
В России нашли ответ против украинской «Бабы-Яги»
  • 29.09 16:36
  • 0
Военно-техническое сотрудничество России и Беларуси – важный элемент обеспечения безопасности СГ
  • 29.09 06:09
  • 1
О неизбежности перехода (точнее, перевода) СВО в войну против европейского нацизма
  • 29.09 02:02
  • 0
Комментарий к "«Самый мощный в мире корабль» посылает «сигнал» России"
  • 29.09 01:31
  • 1
Зеленский: Трамп понимает поле боя и “верит в Украину” (The Washington Post, США)
  • 28.09 10:13
  • 2
Что стоит за призывом США к ядерному разоружению
  • 27.09 19:45
  • 1
Комментарий на "Стала известна ценность атакованного ВСУ российского ЗРК «Бук-М3»"