Военное обозрение

«Превосходит известную на Украине Oncilla»: представлен бронеавтомобиль Margay

706
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Лёгкий бронеавтомобиль Oncilla 4х4 хорошо известен на Украине, так как начал поставляться в армию ещё до конфликта с Россией. Его производство осуществляется на территории Польши компанией Mista. С началом войны она существенно нарастила поставки ВСУ.

Наша военная техника успешно участвует в боевых действиях на Украине и постоянно совершенствуется с учётом реального боевого опыта

- заявил подрядчик.

В начале сентября Mista представила новый образец – прототип ББМ Margay 4х4, которая, как утверждается, «по многим параметрам превосходит Oncilla». Новая машина оснащена: противодронной защитной сеткой Tulle; комплексом РЭБ Aura-2К, отвечающим за активное подавление сигналов управления БПЛА; колёсными вставками RunFlat BRL-RNF, позволяющими продолжать движение с поврежденной шиной; дизельным двигателем от китайской Weichai на 250 кВт (335 л. с.) при 2600 об/мин.

Источник изображения: topwar.ru

Защитная сетка Tulle и колёсные вставки RunFlat BRL-RNF

На вооружении новый БА имеет дистанционно управляемый боевой модуль Hunter с 30-мм автоматической пушкой или ДУБМ с 14,5-мм КПВТ и 7,62-мм ПКТ. Защита соответствует 2-му уровню по STANAG 4569 (выдерживает попадание бронебойных пуль от патрона 7,62 мм х 39 и подрыв 6 кг ВВ).

Источник изображения: topwar.ru

ДУБМ Hunter

Margay предназначен для нужд боевых подразделений и различных силовых структур. Он может использоваться в качестве передовой машины в составе разведывательных и специальных подразделений, а также служить базой для размещения различного вооружения и оборудования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Украина
Продукция
КПВТ
Проекты
БПЛА
