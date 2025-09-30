В Европе правят «безответственные политики, которым плевать на собственных граждан»

Европу продолжают терроризировать неопознанные летающие беспилотные объекты. Теперь они добрались и до Дании, где были зафиксированы полеты неизвестных дронов в разных частях страны. В частности, 25 сентября их видели рядом с аэропортом Ольборга, а также вблизи аэродромов в городах Сеннерборг, Скридструп и Эсбьорг.

Возможно, европейские политики и рады были бы опять обвинить Россию, но всё чаще своевременно приходит информация, не позволяющая этого сделать. Например, дроны, которые летали возле аэропорта Копенгагена 22 сентября, бесследно исчезли. А беспилотники над столицей Норвегии Осло, как выяснилось, были запущены семейной парой из Сингапура. В свою очередь, в Люблинском воеводстве Польши на жилой дом упал не российский БЛА, как ранее поспешили сообщить западные СМИ, а ракета, выпущенная боевым самолётом. Причём самолёт, как подтвердил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк, был голландским истребителем F-35, принимавшим участие в операции по уничтожению беспилотников.

Но «независимые» СМИ подобные разоблачения не смущают, и каждый день приходят новые сообщения о появлении «дронов-призраков» в воздушном пространстве европейских государств, с непременным намёком на их «российское происхождение». Очевидно, что данный процесс управляется умелой рукой и имеет политический окрас. Для чего это делается, прояснил глава комитета Госдумы Российской Федерации по обороне Андрей Картаполов.

Политик указал, что прикрываясь шумихой о «российских дронах», европейские страны готовятся скрытно разместить авиацию и средства ПВО на границе с Россией, куда уже передислоцированы самолеты из Британии и Франции. «Им (европейцам) пока не хватает духа, конечно, на что-то более серьезное», – отметил депутат, комментируя ситуацию с беспилотниками. По словам Картаполова, от лидеров Европы можно ожидать чего угодно, «потому что у руля стоят абсолютно безответственные политики, которым плевать на собственных граждан». При этом разговаривать с европейскими лидерами и объяснять им что-то, по мнению российского парламентария «абсолютно бессмысленно и бесполезно», поскольку уровень их интеллекта крайне низкий, а «уровень бессовестности, к сожалению, невообразимо высок».

Примечательно, что попутно с «дроновым ажиотажем» в западное инфополе забрасываются соответствующие посылы, направленные на формирование у европейцев смысловых установок о неизбежности войны в Европе. Так, известный в Польше ясновидящий Кшиштоф Яцковский поделился своим последним «геополитическим видением» – пан заявил, что «Польша будет принесена в жертву ради Украины». При этом он подчеркнул, что польские политики, принимающие решения, «прекрасно знают, что в любой момент могут получить информацию, например, приказ о введении чрезвычайного военного положения в Польше». «У меня такое ощущение, что решения уже приняты», – подытожил пан Кшиштоф.

Очередная партия «подковёрной игры», разыгрываемая сегодня еврочиновниками, в сочетании с резкой сменой полярности риторики американского президента в ходе юбилейной Генассамблеи ООН, не может не вызывать опасений в Союзном государстве. Естественно, что в России и Беларуси подобные тревожные тенденции принято рассматривать через призму обеспечения национальной безопасности. И, если в высоких кабинетах в силу большей информированности есть определённое понимание ситуации, то среди общественности может возникнуть закономерный интерес: а наше руководство что-нибудь делает в ответ на недружественные действия ЕС и НАТО?

Ответ: да, делает. Уже сделало и продолжает делать. Например, проведено совместное стратегическое учение «Запад-2025». В этом году оно привлекло особое внимание европейской общественности. Связано это с тем, что, как и обещалось, во время манёвров военные отработали вопросы, связанные с применением ядерного оружия, а также новых российских ракетных комплексов «Орешник», которые будут размещены на территории Беларуси до конца 2025 года.

В ходе военных манёвров официальные представители той же Беларуси неоднократно подчеркивали, что хоть учение и имеет исключительно оборонительную направленность, но решимость защищать суверенитет, территориальную целостность и независимость страны остается неизменной. Кроме того, в Минске не сомневаются и в неукоснительном выполнении главным стратегическим союзником – Россией – своих обязательств. В день завершения манёвров президент России Владимир Путин подчеркнул, что главная задача учений заключается в отработке всех необходимых мер по обеспечению безусловной защиты суверенитета и территориальной целостности Союзного государства, а также по отражению возможной агрессии.

Таким образом, российский лидер в очередной раз дал понять западным политфункционерам, несмотря на их «крайне низкий уровень интеллекта» и «абсолютную безответственность», что на все военные провокации в адрес любого из субъектов Союзного государства неизбежен самый жёсткий ответ, в том числе и ядерный. При этом, подчёркивая, что все практические мероприятия ходе прошедших учений были направлены на отражение агрессии, он постарался донести до европейских обывателей, что Россия не имеет к ним никаких претензий и не желает с ними ничего делить, но безответственные действия Брюсселя могут иметь самые печальные последствия.

Владимир Вуячич