ОАК представит линейку гражданской авиатехники на выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»

Международная промышленная выставка проходит в Минске с 29 сентября по 1 октября

Гражданская продукция Объединенной авиастроительной корпорации будет представлена на Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», которая проходит в Минске с 29 сентября по 1 октября.

На объединенном стенде Госкорпорации Ростех специалисты ОАК представят масштабные модели ключевых продуктов гражданской линейки: самолеты SJ-100, МС-21-310, Ту-214 и Ил-114-300.

ОАК развивает кооперацию с белорусскими предприятиями по целому ряду направлений, включая совместные проекты в рамках импортозамещения. Партнерство нацелено на укрепление промышленности и развитие авиационной отрасли двух стран.

Организаторами выставки выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и Министерство промышленности Республики Беларусь.