Американская GE Aerospace тестирует гиперзвуковой двигатель без движущихся частей

Система ATLAS

Главные достоинства прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД) — минимальное количество движущихся частей и возможность достигать гиперзвуковой скорости более 5 Махов. В настоящий момент американская компания GE Aerospace проводит полетные испытания системы Atmospheric Test of Launched Airbreathing System (ATLAS), оснащенной новым ПВРД.

Основная проблема, которую не могут разрешить американские инженеры — выведение летательного аппарата на гиперзвуковую траекторию, когда в двигатель реактивного самолета с огромной скоростью попадает воздух, разогревая камеру сгорания до нескольких тысяч градусов, что может ее расплавить.

Программа ATLAS исключает использование жидкого топлива для двигателей. Вместо него внутренняя поверхность двигателя покрывается твердым углеводородным, напоминающим резину топливом, сгорание которого как раз и будет обеспечивать поступающий воздух. Топливо представляет собой своеобразный «слоеный пирог» и поэтому будет сгорать послойно. Опытный ПВРД был прикреплен к истребителю F-104, переоборудованному в испытательную платформу, способную развивать скорость до 2,2 Маха, поскольку ни одна аэродинамическая труба не может воспроизвести имитацию полета. Однако двигатель при этом не запускался, так как цель нынешнего этапа испытаний — проверка аэродинамики.

Александр Агеев