Войти
Техкульт

Американская GE Aerospace тестирует гиперзвуковой двигатель без движущихся частей

606
0
0

Система ATLAS

Главные достоинства прямоточного воздушно-реактивного двигателя (ПВРД) — минимальное количество движущихся частей и возможность достигать гиперзвуковой скорости более 5 Махов. В настоящий момент американская компания GE Aerospace проводит полетные испытания системы Atmospheric Test of Launched Airbreathing System (ATLAS), оснащенной новым ПВРД.

Основная проблема, которую не могут разрешить американские инженеры — выведение летательного аппарата на гиперзвуковую траекторию, когда в двигатель реактивного самолета с огромной скоростью попадает воздух, разогревая камеру сгорания до нескольких тысяч градусов, что может ее расплавить.

Система ATLAS

Программа ATLAS исключает использование жидкого топлива для двигателей. Вместо него внутренняя поверхность двигателя покрывается твердым углеводородным, напоминающим резину топливом, сгорание которого как раз и будет обеспечивать поступающий воздух. Топливо представляет собой своеобразный «слоеный пирог» и поэтому будет сгорать послойно. Опытный ПВРД был прикреплен к истребителю F-104, переоборудованному в испытательную платформу, способную развивать скорость до 2,2 Маха, поскольку ни одна аэродинамическая труба не может воспроизвести имитацию полета. Однако двигатель при этом не запускался, так как цель нынешнего этапа испытаний — проверка аэродинамики.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-104
Проекты
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 12:38
  • 115
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 30.09 06:37
  • 0
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)
  • 30.09 04:03
  • 10690
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.09 01:24
  • 1
Названо условие для применения «Томагавков» Киевом
  • 30.09 00:34
  • 2
Комментарий к "«Уралвагонзавод» рассказал о повышении точности танка Т-90М"
  • 30.09 00:14
  • 0
И еще о танках - раз есть на этом форуме странные вопросы и высказывания
  • 29.09 18:12
  • 1
В России нашли ответ против украинской «Бабы-Яги»
  • 29.09 16:36
  • 0
Военно-техническое сотрудничество России и Беларуси – важный элемент обеспечения безопасности СГ
  • 29.09 06:09
  • 1
О неизбежности перехода (точнее, перевода) СВО в войну против европейского нацизма
  • 29.09 02:02
  • 0
Комментарий к "«Самый мощный в мире корабль» посылает «сигнал» России"
  • 29.09 01:31
  • 1
Зеленский: Трамп понимает поле боя и “верит в Украину” (The Washington Post, США)
  • 28.09 10:13
  • 2
Что стоит за призывом США к ядерному разоружению
  • 27.09 19:45
  • 1
Комментарий на "Стала известна ценность атакованного ВСУ российского ЗРК «Бук-М3»"