Энергопушка Epirus Leonidas уничтожает до полусотни дронов одним выстрелом

Epirus Leonidas

Компания Epirus (США) продемонстрировала высокую эффективность своей энергетической системы борьбы с БПЛА Epirus Leonidas, сбив одним залпом сразу 49 беспилотников.

Не секрет, что ударные беспилотники наиболее эффективны, когда действуют группами. Чтобы им противостоять приходится использовать многоуровневую защиту, частью которой и станет Leonidas. Система получила свое название в честь царя Спарты Леонида, сумевшего противостоять с небольшой армией огромному войску персов в битве при Фермопилах в 480 г. до н. э. В Leonidas широко используются полупроводники из нитрида галлия (GaN), что позвояет создать более компактные мобильные системы, потребляющие меньше энергии. Помимо этого, специальное ПО настраивает форму поражающего сигнала для достижения максимального эффекта. Система безопасна для окружающих, а дальность ее действия в два раза превышает версию трехлетней давности. Однако главная особенность Leonidas — многофункциональность. К примеру, система может одновременно уничтожать дроны и создавать бесполетные зоны для контроля противника и пропуска своих летательных аппаратов.

Александр Агеев