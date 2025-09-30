Войти
Власти Болгарии намерены построить крупнейшую в стране военную базу НАТО

Флаг НАТО
Флаг НАТО.
Источник изображения: Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

Посол Митрофанова: в Болгарии планируют построить крупнейшую базу НАТО

Болгарские власти намерены построить в стране крупнейшую военную базу НАТО. Об этом в интервью газете "Известия" рассказала российский посол в Софии Элеонора Митрофанова.

Дипломат подчеркнула, что Североатлантический альянс давно перестал быть оборонительным союзом, если вообще когда-нибудь был таковым. В основополагающих документах НАТО Россия называется "самой значимой и прямой угрозой безопасности".

Митрофанова отметила, что государства НАТО не скрывают намерения проводить дальнейшую милитаризацию восточного фланга. Так, власти Болгарии планируют не только строительство крупнейшей в стране базы альянса по соглашению с Италией, но и закупки нового оружия, создание «коридоров военной мобильности» для «облегчения передвижения войск».

Посол обратила внимание на то, что Болгария неоднократно заявляла о необходимости подготовки к возможному увеличению контингента НАТО с 1,2 тысячи до 5 тысяч военнослужащих. Пока численность группировки альянса в Болгарии остается прежней, однако соглашение с Италией, по сути, является развитием этих заявлений.

29 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что НАТО продолжает ничем не обоснованную милитаризацию Европы, альянс дошел до Болгарии.

Ранее сообщалось, что в Болгарии построят объекты для размещения бригады НАТО.


