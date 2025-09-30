Войти
Названо условие для применения «Томагавков» Киевом

Фото: Jonathan Sunderman / U.S. Navy / Reuters
Фото: Jonathan Sunderman / U.S. Navy / Reuters.

Кнутов: Киев сможет применять ракеты Tomahawk при получении комплексов Typhon

Получение наземных комплексов Typhon может позволить Киеву применять крылатые ракеты Tomahawk. Единственное условие для эксплуатации «Томагавков» назвал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

Он отметил, что Typhon испытывали в Германии, а учения с использованием системы проходили в Дании и на Филиппинах. Эксперт напомнил, что Вашингтон планирует развернуть Typhon в ФРГ.

«Обычно эти ракеты [Tomahawk] запускаются из пусковых установок вертикального старта Mk-41, которые размещаются на американских крейсерах типа "Тикондерога" либо на кораблях системы "Иджис". Таких кораблей у Украины нет», — сказал Кнутов.

Комплекс Typhon стал первой американской системой этого класса, введенной в строй после расторжения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В основе комплекса лежит модифицированная пусковая установка Mk-41, которая может нести «Томагавки» и многоцелевые ракеты SM-6.

Ранее в сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва внимательно анализирует заявления США о возможных поставках ракет Tomahawk Киеву.

  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Россия
США
Украина
Филиппины
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
SM-6
Иджис
Проекты
Ticonderoga
Военные учения
РСМД
1 комментарий
№1
30.09.2025 01:24
Пока болтовня одна о "возможности" поставок Tomagavk из цикла произведений В.В.Маяковского о " про заседавшихся".
0
Сообщить
