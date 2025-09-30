Индия задумалась о новых закупках ЗРК С-400 и С-500.

Власти Индии изучают возможность увеличения своего арсенала за счет закупок современных российских систем ПВО, включая С-400 и перспективные С-500, сообщила газета The Print.

Правительство Индии рассматривает возможность закупки у России дополнительных зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" или новейших систем С-500 "Прометей", пишет ТАСС со ссылкой на издание The Print.

Один из источников газеты отметил: "С-400 очень хорошо зарекомендовали себя в операции "Синдур" и обладают огромным потенциалом сдерживания. Да, мы рассматриваем возможность приобретения большего количества таких же систем. Или С-500". Индийские военные считают и С-500 перспективным вариантом расширения ПВО.

Согласно соглашению между Москвой и Нью-Дели 2018 года, на поставку пяти С-400 предусмотрена опция на добор еще пяти комплексов по тем же ценовым условиям с учетом инфляции и изменения курсов валют. Индия уже получила часть этих систем, оставшиеся два комплекса планируется получить в течение ближайшего года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Индия проявила интерес к закупке российских зенитных ракетных комплексов С-500. Индия решила приобрести у России танковые двигатели на сумму 248 млн долларов. Россия и Индия продолжают расширять сотрудничество в военной сфере, заключив контракты на общую сумму около 80 млрд долларов.

Дмитрий Зубарев