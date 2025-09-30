Войти
The Times сообщила о начале дискуссий о ядерной бомбе в Швеции

Флаг Швеции
Флаг Швеции.
Источник изображения: © CC BY-SA 2.0 / Christian Holmér

В Швеции вновь заговорили о возобновлении военной ядерной программы на фоне опасений за национальную безопасность, пишет газета The Times.

Обсуждение перспектив возобновления военной ядерной программы ведется в Швеции, передает ТАСС со ссылкой на The Times.

Идею вернуть страну к наработкам в ядерной сфере еще в марте озвучил лидер партии Шведские демократы Йимми Окессон, заявивший, что в нынешней ситуации настало время "вернуться к ядерной программе", которая секретно развивалась Швецией после Второй мировой войны.

Исследователь Национального института оборонных исследований Швеции Роберт Дальше сообщил, что пришло время задуматься о создании "независимого ядерного оружия со шведским компонентом". Его мнение поддержала депутат Европейского парламента Алис Тодореску Меве, представляющая партию "Христианские демократы".

Она отметила, что Швеция должна участвовать в формировании совместной европейской ядерной стратегии.

Вместе с тем The Times отмечает, что вопрос о наличии у Швеции необходимых промышленных и технологических ресурсов остается открытым. Страна располагает шестью атомными электростанциями, обеспечивающими почти треть внутренней электроэнергии, однако последняя из них была построена более 40 лет назад.

"Это был бы очень большой промышленный проект. Многое предстоит разработать, прежде всего всю инфраструктуру для производства материалов, необходимых для ядерного оружия, а это потребовало бы крупных инвестиций. Я думаю, что будет почти невозможно выделить такие ресурсы", – заявил эксперт FOA Мартин Голиаф, слова которого приводит The Times.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Швеции заявили о возобновлении дискуссий по возможному созданию собственного ядерного арсенала. НАТО объявил о переходе к прямой подготовке к военному конфликту с Россией.

Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Швеция
Проекты
NATO
Евросоюз
Ядерный щит
ЯО
