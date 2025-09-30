Войти
Российские саперы рассказали о загруженных минами роботах

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости
Фото: Сергей Мирный / РИА Новости.

МО России: Саперы применяют загруженных минами роботов в зоне СВО

Специалисты саперного полка группировки войск «Запад» применили роботизированные комплексы для уничтожения техники ВСУ в зоне СВО. Об этом в Министерстве обороны (МО) России рассказали ТАСС.

При помощи гусеничного робота, загруженного противотанковыми минами, бойцы 92-го саперного полка оборудовали минные заграждения на маршрутах, которые используют ВСУ. Позже беспилотный летательный аппарат позволил зафиксировать уничтожение украинской техники на одном из заграждений.

Отмечается, что роботизированную тележку разработали бойцы полка. Такие комплексы используют для подвоза различных грузов на передовую, для дистанционного минирования в опасных районах и уничтожения укреплений.

«Можно эту тележку загрузить минами, поставить на дистанционный подрыв и, подъехав к какому-нибудь опорнику, подорвать, тем самым нанеся непосредственное поражение противнику», — сказал командир саперной роты с позывным Джексон.

Ранее в сентябре стало известно, что российского робота «Курьер» вооружили лазером «Игнис». Лазерная система разминирования позволяет сжигать взрывоопасные предметы без их подрыва.

Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
