Путин разрешил рекламу на ракетах

Президент Путин подписал закон о рекламе на космических объектах
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особенности размещения рекламы на ракетах, спутниках и других космических объектах. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон, вступающий в силу 1 января 2026 года, разрешает размещение рекламы на космических объектах на основании договора. Соглашение будут заключать между рекламодателем и собственником космического объекта.
Федеральный закон вносит изменения в законы «О рекламе» и «О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"».
В августе стало известно, что «Роскосмос» произвел пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с логотипом юбилейного Восточного экономического форума.
В сентябре 2024 года на орбиту отправили пилотируемый корабль «Союз МС-26» с новым логотипом курорта Сбера «Мрия».