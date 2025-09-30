Войти
Путин разрешил рекламу на ракетах

Фото: Григорий Сысоев / POOL / ТАСС
Президент Путин подписал закон о рекламе на космических объектах

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий особенности размещения рекламы на ракетах, спутниках и других космических объектах. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон, вступающий в силу 1 января 2026 года, разрешает размещение рекламы на космических объектах на основании договора. Соглашение будут заключать между рекламодателем и собственником космического объекта.

Федеральный закон вносит изменения в законы «О рекламе» и «О Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос"».

В августе стало известно, что «Роскосмос» произвел пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с логотипом юбилейного Восточного экономического форума.

В сентябре 2024 года на орбиту отправили пилотируемый корабль «Союз МС-26» с новым логотипом курорта Сбера «Мрия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-225 "Мрия"
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Союз ПКК
Союз-2 РН
