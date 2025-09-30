Войти
США впервые развернули постоянную эскадрилью БПЛА MQ-9 Reaper в Южной Корее

585
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы США впервые развернули на территории Республики Корея постоянное подразделение, оснащенное разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами MQ-9 Reaper. Церемония принятия командования над 431-й экспедиционной разведывательной эскадрильей прошла на авиабазе Кунсан под руководством подполковника Дугласа Слейтера, пишут местные СМИ.

В материале говорится, что новое подразделение унаследовало номер от 431-й истребительной эскадрильи, отличившейся в годы Второй мировой войны. Как отметили в 7-й воздушной армии США, возрождение исторического формирования вместе с корейскими союзниками открывает новую страницу в военном сотрудничестве.

Авторы статьи подчёркивают, что, хотя беспилотники этого типа ранее и появлялись на Корейском полуострове на ротационной основе, развертывание целой эскадрильи осуществляется впервые. Эксперты предполагают, что техника будет задействована для наблюдения за КНДР и мониторинга активности Китая в акватории Желтого моря.

В свою очередь, представители американского командования заявили, что эксплуатация MQ-9 Reaper усилит совместный потенциал по сбору разведданных и реагированию на потенциальные угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
КНДР
США
Южная Корея
Продукция
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА
