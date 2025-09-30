Воплощение блиндажной мысли: печатаемая на 3D-принтере мина ВСУ «Пряник»

Источник изображения: topwar.ru

В ходе украинского конфликта идёт настоящее соц соревнование в формате как глобальной инженерной мысли, так и в узконаправленных сферах военного дела. Одна из составляющих, где ВС РФ и коллективный Запад, воюющий руками Украины, пытаются добиться преимущества – минное дело.

Противник в последние месяцы нарастил число применений своей новой мины, которую прозвали «Пряником». Эта мина не производится ни на одном крупном украинском или натовском предприятии, представляя собой «воплощение гаражной (здесь, скорее, блиндажной) мысли».

«Пряником» её назвали за форму, напоминающую то самое кондитерское изделие (не берём во внимание «элитные» печатные пряники и им подобную «кондитерку»).

Корпус этой мины противник наловчился печатать на 3D-принтере, что позволяет «кустарить» такие средства поражения чуть ли не в блиндажах. Как минимум, в ближней оттяжке от фронта – точно. Была бы электроэнергия и материалы.

После печати двух частей «Пряника» осуществляется его «начинка», а затем запаивание пластиковой кромки. В другой модификации той же мины противник использует винтовой механизм, чтобы половины скрутить воедино.

Как итог – получение противопехотной мины с массой взрывчатого вещества до 30 граммов. Причём в качестве взрывчатого вещества используются пластиды (пластиты), включая вариант C4 – небезызвестный вариант на основе гексогена.

Такими минами противник часто «засевает передок» с помощью дронов. К одному дрону подвешивается один из, чаще всего, несколько «Пряников». ВСУ, не имея недостатка в дронах, создают высокую плотность минирования, что используется, например, как вариант для противодействия нашим штурмам.

Срабатывает это взрывное устройство при давлении на пластиковый корпус, в результате которого помещаемый внутрь заострённый металлический фрагмент, а это часто гвоздь или самонарезающий винт (саморез), воздействует на капсюль-детонатор. Как говорится, дёшево и сердито. И можно, конечно, долго смеяться над тем, что противник вынужден «сочинять» и конструировать мины «на коленке», но это, что называется, неконструктивно. Соответственно, нашим нужно учитывать - мина неприметная и одновременно «пакостная». А ещё и то, что противник таких мин способен напечатать много.