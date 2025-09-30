Newsweek: НАТО не готова к войне с применением беспилотных систем

Автор статьи для Newsweek с первого же абзаца обвиняет Россию в бесплотном вторжении в воздушное пространство НАТО, но затем признает, что доказательств у него нет. И говорит прямо: чьи бы дроны ни были, альянс в этой ситуации показал полную неготовность к войне с БПЛА.

Том О’Коннор

Недавняя волна беспилотников стала одним из серьезнейших нарушений воздушного пространства НАТО за всю историю альянса, и эксперты предупреждают, что государства-члены могут оказаться неподготовленными к продолжительной кампании со стороны серьезного противника — такого, как России (в ответственной журналистике, как и в ответственной политике, принято приводить доказательства, но на Западе предпочли обвинять Россию бездоказательно, значит – умышленно. – Прим. ИноСМИ).

Некоторые утверждают, что самый могущественный военный блок в мире с великим трудом приспосабливается к новой реальности. Речь идет о новом направлении современной военной науки, в котором Москва не скупится на средства.

“Альянс НАТО и отдельные страны были застигнуты врасплох, и теперь они судорожно пытаются натянуть штаны”, — сказал журналу Newsweek ведущий эксперт по военным вопросам России и старший научный сотрудник Королевского института международных отношений (он же Чатем-Хаус) Кир Джайлз.

“Каждый раз, когда случается нечто подобное, мы надеемся, что это послужит стимулом, чтобы убедить членов НАТО и сам альянс принять неотложные меры и предотвратить повторение подобных инцидентов, — добавил он. — Но НАТО продолжает действовать с привычной натовской скоростью, и к тому же отдельные страны не разделяют общего понимания всей серьезности угрозы”.

Вопрос у всех на устах

Непрекращающийся российско-украинский конфликт еще раз подчеркнул актуальность на поле боя дешевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), однако их применение на передовой и за ее пределами — само по себе не новость. Эти платформы уже давно эволюционировали из крупных и громоздких систем, появившихся в США в эпоху так называемой “войны с терроризмом” на заре 21-го века в современные аппараты, более мелкие, дешевые и маневренные.

Их вызовы обычным системам обороны ранее раскрылись в ходе Второй Нагорно-Карабахской войны 2020 года, когда азербайджанские беспилотники существенно ослабили армянские силы и их союзников из самопровозглашенной Республики Арцах. Несколькими годами ранее группировки боевиков, включая “Исламское государство” (ИГИЛ)*, начали оснащать коммерческие беспилотники самодельными взрывными устройствами в Ираке и Сирии.

Теперь угроза распространилась дальше на запад, и Польша сообщила о том, что ранее в этом месяце группа из 21 беспилотника пересекла границу с Белоруссией и Украиной и нарушила ее воздушное пространство. Варшава выдвинула обвинения в адрес России, но та свою причастность отрицает. С тех пор сообщения об замеченных беспилотниках привели к сбоям в работе аэропортов Дании и Норвегии, вызвав опасения по поводу обширной кампании. До сих пор ее не удалось увязать с Кремлем, несмотря на царящие подозрения (автор все-таки признал очевидное: подозрения не являются доказательствами. – Прим. ИноСМИ).

По словам Джайлза, “один из открытых вопросов”, вставших сегодня перед североатлантическим альянсом, состоит в том, почему союзники столько лет наблюдали за внедрением беспилотников за рубежом, однако теперь НАТО не в силах даже не сдержать, а хотя бы просто опознать виновных.

“Этот вопрос у всех на устах, — сказал он. — Нет никаких сомнений в том, что вторжения беспилотников такого рода представляют собой для противовоздушной обороны НАТО принципиально иную угрозу, чем те, против которых она в свое время создавалась, но это никак не оправдывает всеобщей растерянности”.

Джайлз добавил: “События в Польше — лишь малая толика того, с чем ее соседка Украина сталкивается каждую ночь. И это при том, что Польша потратила миллиарды на перевооружение, готовясь к боевым действиям, которые ведет Россия! Поэтому вдвойне удивительно, что у нее не нашлось системы противовоздушной обороны против беспилотников”.

“Что же до беспилотной угрозы аэропортам, то эта проблема известна уже более десяти лет”, — добавил Джайлс.

Идеальное оружие для “серой зоны”

При том, что расследование продолжается, Польша поспешила возложить вину на Россию. В частности, следователи установили, что беспилотники имели сходство с упрощенным вариантом российской “Герани”, которая, в свою очередь, представляет собой доработанную версию иранского барражирующего боеприпаса “Шахед”. Считается, что приземлившиеся в Польше беспилотники не были вооружены, однако Варшава в любом случае начала экстренные консультации с членами НАТО по статье 4 устава альянса.

Сообщается, что Дания также раздумывает о том, чтобы задействовать статью 4 после недавних вторжений, из-за которых дважды приостанавливал работу крупнейший аэропорт страны, — хотя происхождение беспилотников-нарушителей остается неизвестным. Помимо этого, страны НАТО развернули Операцию “Восточный страж”, которая проводилась одновременно с российско-белорусскими учениями “Запад-2025”.

Профессор Джорджтаунского университета и директор программы Центра стратегических и международных исследований по военным действиям, нерегулярным угрозам и терроризму Дэниел Байман назвал оперативную реакцию НАТО на вторжение беспилотников демонстрацией того, что европейские державы могут действовать быстро без американской указки. Более того, президент Дональд Трамп, наоборот, поначалу предположил, что вторжение в воздушное пространство Польши могло быть “ошибкой” российских военных.

“Россия использует беспилотники для слежки за странами НАТО, особенно за теми, кто поддерживает Украину, — в частности, Польшей, — сказал Байман в интервью журналу Newsweek. — Кроме того, беспилотники — форма устрашения и прощупывание противовоздушной обороны. Недавний дружный ответ европейских государств без участия США — важная демонстрация как возросших возможностей НАТО (за вычетом США), так и решимости Европы”.

Но борьба со столь затяжной кампанией в долгосрочной перспективе может оказаться делом дорогостоящим. Байман отметил, что с угрозой беспилотников “трудно бороться”, поскольку их отправка в больших количествах обходится дешево, а перехват — дорого”.

Исполнительный директор Института технологической политики Корнелла Брукса и соучредитель рабочей группы по военным исследованиям Британской ассоциации международных исследований Джеймс Роджерс сказал, что операции такого рода несут в себе отличительные особенности гибридной войны, которую ведет Россия.

“Россия использует беспилотники, чтобы нервировать НАТО и испытывать ее на прочность, — сказал Роджерс в интервью Newsweek. — Каждый полет призван прощупать оборону, распознать механизм ответных действий и напомнить нам о наших уязвимостях. Они дешевы, малогабаритны, их трудно остановить, а свою причастность всегда можно опровергнуть — это идеальное оружие для “серой зоны””.

Как и Джайлз, он считает, что у НАТО большие трудности с противодействием угрозам, сознательно задуманным так, чтобы не задействовать при этом статью 5 альянса о коллективной обороне.

“НАТО начеку, но она по-прежнему играет в догонялки. Средства обороны есть, но они раздроблены, недофинансированы и рассредоточены по всему альянсу неравномерно, — сказал Роджерс. — Россия выигрывает за счет неослабного давления и продолжает выявлять наши слабые места — при этом формально не нарушая статью 5”.

Агенты хаоса

Но одно то, что НАТО еще только предстоит принять решительные меры, еще не означает, что вторжение беспилотников пройдет для Москвы бесследно.

Трамп поначалу назвал проникновение беспилотников в Польшу “ошибкой” со стороны России, однако с тех пор ужесточил риторику в адрес Кремля. На минувшей неделе он даже заявил, что Украина может отвоевать всю территорию, захваченную российскими войсками с начала конфликта. Последние комментарии американского лидера знаменуют собой решительный отход от предыдущих заявлений о том, что Киеву необходимо согласиться на территориальные уступки в рамках мирного соглашения.

На фоне нового витка напряженности из-за недавних инцидентов с беспилотниками Роджерс считает, что Россия “зашла слишком далеко” — особенно в возобновившейся поддержке Украины со стороны президента Трампа.

Ученый и бывший замдиректора Управления боеготовности сил Штаба специальных операций НАТО Шандор Фабиан также подчеркнул важность уже предпринятых альянсом шагов.

“Я считаю, что отклик НАТО демонстрирует единство и решительные действия, которые призваны послать четкий сигнал России о том, что альянс не потерпит даже самого низкого уровня вторжений, независимо от задействованных платформ”, — заявил Фабиан в интервью Newsweek.

В то же время он отметил, что действия НАТО доселе носили “скорее символический, чем практический характер”.

По словам Фабиана, помимо запугивания и прощупывания обороны противника при возможности убедительного отрицания, Россия своими беспилотниками также проверяет “решимость и единство Польши и альянса”.

Кроме того, считает он, Москва стремится просто посеять среди соперников панику и раздор.

“Очень трудно достоверно оценить, каких именно выгод добиваются русские, — сказал Фабиан. — Хотя многие считают российское руководство стратегическими гениями, на самом деле им зачастую просто нравится создавать хаос и управлять последствиями по мере развития событий”.

“Не все действия России преследуют хорошо продуманные и осознанные цели”, — заключил он.

* Запрещенная в России террористическая организация