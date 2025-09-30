Войти
Flotprom

Очередной американский эсминец типа "Арли Бёрк" завершил ходовые испытания

561
0
0

Подразделение Ingalls Shipbuilding (Паскагула) компании Huntington Ingalls Industries (HII) успешно завершило заводские ходовые испытания эсминца с управляемым ракетным вооружением "Тэд Стивенс" класса "Арли Бёрк". Как отмечает Naval Today, это второй эсминец модификации Flight III, построенный для ВМС США на данной верфи.

Испытания проводились в течение нескольких дней в Мексиканском заливе и включали проверку инженерных, навигационных и боевых систем корабля, чтобы подтвердить его готовность к предстоящим приёмочным испытаниям и последующей передаче ВМС США.

Эсминец "Тед Стивенс", США

Huntington Ingalls Industries


"Команды Ingalls и американских ВМС самоотверженно работали над подготовкой корабля к выходу в море. Мы все следуем стремлению поставлять передовые корабли высшего качества для защиты национальной безопасности", – подчеркнул руководитель программы производства эсминцев "Арли Бёрк" в компании Ingalls Shipbuilding Бен Барнетт.

Во время заводских ходовых испытаний команда Ingalls также проверила работу РЛС AN/SPY-6 (V)1. Это 3D-радар с активной фазированной антенной решеткой с электронным сканированием, способный одновременно отслеживать баллистические и крылатые ракеты противника.

Эсминец "Тед Стивенс" заложили в марте 2022 года, спустили на воду в августе 2023 года. Это 78-й эсминец класса "Арли Бёрк".

Ключевые отличия эсминцев класса "Арли Бёрк" модификации Flight III заключаются в установке новейшего радара противовоздушной и противоракетной обороны AN/SPY-6(V)1, модернизации электросетей и охлаждающих систем. Кроме того, интегрируется последняя версия боевой информационно-управляющей системы "Иджис" (Aegis) – Baseline 10.

Полное водоизмещение эсминца класса "Арли Бёрк" версии Flight III достигает 9700 тонн, длина корпуса – 155 метров, ширина – 20 метров. Максимальная скорость превышает 30 узлов. Дальность плавания – 4400 морских миль. Экипаж – 300 человек.

Главное ударное оружие эсминца – две универсальные пусковые установки Mk.41, которые могут применять как зенитные ракеты семейства SM, так и крылатые "Томагавки" и противолодочные ASROC. Арсенал корабля дополняют 127-мм артустановка Mk.45, шестиствольная 20-мм зенитная артустановка Phalanx и две 25-мм пушки M242 Bushmaster, четыре 12,7-мм пулемета, а также два трехтрубных 324-мм торпедных аппарата и противокорабельные ракеты "Гарпун". На борту базируются два вертолета SH-60 "Сихок".

Сейчас на верфи Ingalls Shipbuilding строятся еще четыре эсминца этого типа: "Джеремайя Дентон", "Джордж М. Нил", "Сэм Нанн" и "Тэд Кокран".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
Arleigh Burke
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
SH-60
Иджис
Компании
HII
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 12:38
  • 115
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 30.09 06:37
  • 0
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)
  • 30.09 04:03
  • 10690
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.09 01:24
  • 1
Названо условие для применения «Томагавков» Киевом
  • 30.09 00:34
  • 2
Комментарий к "«Уралвагонзавод» рассказал о повышении точности танка Т-90М"
  • 30.09 00:14
  • 0
И еще о танках - раз есть на этом форуме странные вопросы и высказывания
  • 29.09 18:12
  • 1
В России нашли ответ против украинской «Бабы-Яги»
  • 29.09 16:36
  • 0
Военно-техническое сотрудничество России и Беларуси – важный элемент обеспечения безопасности СГ
  • 29.09 06:09
  • 1
О неизбежности перехода (точнее, перевода) СВО в войну против европейского нацизма
  • 29.09 02:02
  • 0
Комментарий к "«Самый мощный в мире корабль» посылает «сигнал» России"
  • 29.09 01:31
  • 1
Зеленский: Трамп понимает поле боя и “верит в Украину” (The Washington Post, США)
  • 28.09 10:13
  • 2
Что стоит за призывом США к ядерному разоружению
  • 27.09 19:45
  • 1
Комментарий на "Стала известна ценность атакованного ВСУ российского ЗРК «Бук-М3»"