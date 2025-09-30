Евросоюз нашел повод начать войну: сценарий "Франца Фердинанда" уже готов (Politico, США)

Politico: в Европе опасаются повторения сценария "Франца Фердинанда"

Помимо традиционных для ЕС тем, в Копенгагене обсудили и военные возможности блока, пишет Politico. Более опасная фаза европейской политики напоминает ту, что складывалась незадолго до начала Первой мировой войны: за закрытыми дверями чиновники выражают опасения по поводу повторения "сценария Франца Фердинанда", говорится в статье.

Провокации Владимира Путина и отстраненная позиция Дональда Трампа вынуждают Евросоюз радикально преобразовываться. Запланированный на 1 октября саммит лидеров ЕС станет самым ярким на сегодня свидетельством того, что в прежнем виде блок существовать перестал.

Воинственные угрозы, окружающие встречу в Копенгагене, вряд ли могут звучать более зловеще. Мало того, что российские истребители несколько раз вторглись в воздушное пространство НАТО, заставив Трампа и лидеров ЕС публично поддержать идею их уничтожения, так еще и аэропорт в столице Дании, куда прибудут десятки лидеров и чиновников, на прошлой неделе столкнулся с серьезными сбоями из-за загадочных дронов, которые Дания назвала "гибридной атакой".

Председатель Еврокомиссии (и бывший министр обороны Германии) Урсула фон дер Ляйен добилась проведения на саммите беспрецедентного обсуждения военных возможностей ЕС, выходящего далеко за традиционные для блока темы: торговля, антимонопольное регулирование и экономика. Среди предлагаемых вариантов — создание "стены дронов", системы, которая будет обнаруживать, отслеживать и сбивать беспилотники, а также проекты по обеспечению мгновенного противодействия самолетам, вторгающимся в европейское небо.

"Подъем истребителей — это работа НАТО, — заявил высокопоставленный чиновник ЕС. — Задача ЕС — быть готовыми занять нужную позицию, когда придется реагировать — повысить нашу готовность и иметь инструменты для противодействия угрозам, когда это необходимо, усиливая общие инструменты и возможности перед лицом общей угрозы".

Это первая встреча с тех пор, как 27 лидеров ЕС собирались в Брюсселе в июне. Следующие три месяца подарили краткий проблеск оптимизма после встречи Трампа и Путина на Аляске, но вскоре стороны вернулись к бряцанию оружием и еще более угрожающему, чем прежде, поведению. На конец октября в Брюсселе запланирован второй саммит, и блок хочет добиться реальных решений по укреплению европейской обороны и выделению денег Украине.

Признать риски, исходящие от Москвы, нетрудно; совсем другое дело — решить, как на них реагировать в рамках ЕС, переполняемого конфликтующими приоритетами. Как минимум они могут согласовать главный принцип: не делать ничего, что повысило бы вероятность полномасштабной войны.

"В Копенгагене главной проблемой европейских лидеров будет найти баланс сдерживания с ищущим риск российским руководством, что позволит эффективно справляться с подобными инцидентами, не позволяя им перерасти в кризис или конфликт, — сказал Рафаэль Лосс (Rafael Loss), научный сотрудник по вопросам оборонной политики аналитического центра „Европейский совет по международным отношениям“. — Сложно, когда президент США, главный союзник по НАТО, говорит: „не стесняйтесь сбивать [российские самолеты], но буду ли я вас прикрывать — пока не знаю“".

И все же эта более опасная фаза европейской политики сопряжена со множеством потенциальных катастроф. За закрытыми дверями чиновники выражали опасения по поводу вероятности "сценария Франца Фердинанда", когда внезапная эскалация может втянуть континент в конфликт, как убийство эрцгерцога в 1914 году спровоцировало Первую мировую войну.

В воскресенье Польша подняла по тревоге истребители и временно закрыла часть воздушного пространства после российской атаки на Украину, которая, по словам президента страны Владимира Зеленского, длилась более 12 часов. Призвав Европу наращивать оборону, Зеленский предупредил, что Кремль наметил цели и за пределами Украины.

"Путин не станет ждать, пока закончит боевые действия на Украине — он откроет какой-то другой фронт, — заявил Зеленский. — Никто не знает, где именно".

Готовы тратить

Если основы обороны находят общий консенсус — даже при том, что Европа страдает от политического раскола между рушащимся центром и набирающим силу популистским правым флангом — то вопрос о том, как оплачивать следующие шаги, сталкивает лидеров буквально лбами. Превращение ЕС в эффективную мировую державу требует денег, и не все столицы согласны с тем, сколько именно следует потратить, не говоря уже о том, на что.

Военные руководители настаивают, что Европа уже ведет низкоинтенсивную войну с Россией. Исторически, говорят они, войны выигрывались лишь за счет государственного долга — и частью сдерживания может стать сигнал о том, что в ЕС готовы раскошелиться.

Однако выделение ЕС большего бюджета на что бы то ни было редко сопровождалось поддержкой народа, а сейчас — тем более, когда лидеры стран блока приходят к власти на волне антиевропейской риторики.

Выделение дополнительных средств на оружие, обучение и технику как экономический стимул поддерживают даже дружественные Кремлю страны, такие как Венгрия и Словакия, тогда как другие вроде Испании преуменьшают риск войны, пытаясь защитить свой и без того "растянутый" бюджет. Нидерланды, Швеция и Германия постоянно выражают озабоченность по поводу дополнительных заимствований для оплаты военного перевооружения и помощи Украине.

Но ничто не помогает лучше сосредоточить мысли, чем угроза вторжения. Дипломаты надеются, что рост угроз поможет принять решения, на которые в ЕС ранее пойти не решались. "Баланс найти нелегко, потому что не хочется пугать людей, зато хочется, чтобы лидеры достаточно остро осознавали и серьезно воспринимали риски", — заявил дипломат, участвующий в европейских обсуждениях.

Изоляция Орбана

Время играет не на руку ЕС. В следующем году Украина столкнется с дефицитом бюджета в размере около 23 миллиардов долларов, что дает правительствам всего несколько месяцев на то, чтобы предоставить значительную сумму для военной поддержки Киева. Фон дер Ляйен считает, что нашла ответ в виде "кредита на репарации" в размере 140 миллиардов евро за счет российских активов, замороженных ЕС с начала украинского конфликта в 2022 году.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стоит на пути планов ЕС по конфискации активов, но Комиссия считает, что нашла юридический обход, чтобы отстранить Венгрию от процесса принятия решений. Лидеры обсудят план в среду, а на втором саммите в конце октября надеются достичь формального решения. "Цель [саммита в Копенгагене] — заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать Орбана, — заявил дипломат ЕС. — Мы находимся в серой зоне".

Грядущий саммит — это еще один шаг в новой главе ЕС. Что не изменилось, так это попытки блока захватить инициативу и ограниченность его вариантов.

"Не думаю, что существует заинтересованность в том, чтобы противостоять Владимиру Путину, ввязываясь в любого рода войну для защиты "социалистических европейцев", — сказал Макс Бергманн, директор программы по Европе, России и Евразии вашингтонского аналитического Центра стратегических и международных исследований. Введя серьезные санкции, Европа утратила имевшуюся у нее очевидную "серебряную пулю".