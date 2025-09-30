Замечена новая модификация украинского САУ «Богдана»

САУ «Богдана» на вооружении ВСУ САУ «Богдана» на вооружении ВСУ

Украинские инженеры создали несколько рабочих модификаций самоходной гаубицы 2С22 «Богдана», различающихся, главным образом, используемым шасси. Эти варианты имеют индексы от 1.0 до 4.0, размещаясь на базе КрАЗ-6322 (версия 1.0), МАЗ-6317 (2.0), Tatra T815-7T3RC1 (3.0) и Tatra Phoenix (4.0).

В условиях развала автомобилестроения заметен явный переход на платформы зарубежных производителей – от собственного КрАЗ до белорусского МАЗ и чешской Tatra. В начале сентября на оснащении новообразованной 60-й артбригады был замечен вариант «Богданы», внешне напоминающий версию 2.0, которая базируется на шасси белорусского грузовика МАЗ-6317, но новая платформа имеет ряд отличий – более высокую кабину, иную компоновку места водителя и боевого отделения, дополнительный воздухозаборник в моторном отсеке.

Новая версия на неизвестном шасси (сверху) и вариант 2.0 на базе МАЗ-6317 Новая версия на неизвестном шасси (сверху) и вариант 2.0 на базе МАЗ-6317

Новое шасси принадлежит пока неопределённому типу грузовика

- говорится в западной прессе.

Возможно, что использованная для САУ модель грузовика уже давно не выпускается, была обнаружена военными и с помощью инженеров адаптирована для размещения САУ. Как заявляли в начале сентября украинские разработчики, они готовы использовать любые шасси, подходящие для размещения САУ. По их словам, сейчас рассматриваются в качестве платформ для последующих версий «Богданы» немецкие грузовики Mercedes Zetros и южнокорейские Daewoo.

2С22 «Богдана» – украинская 155-мм САУ на колёсном ходу. Боевая часть была разработана на Новокраматорском машиностроительном заводе. В исходной комплектации (на шасси КрАЗ-6322) полная масса машины составляла 28 тонн, БК на 20 снарядов. Как утверждается, благодаря установке современной СУО, теоретически темп огня составляет до 5–6 выстрелов в минуту, а дальность до 40 км при использовании боеприпасов с донным газогенератором и до 50–60 км при применении АРС.