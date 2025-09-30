Войти
Разведка США: Китай наращивает паромный флот, готовясь к вторжению на Тайвань

В секретном отчете разведки США раскрываются быстрые темпы наращивания Китаем своего торгового паромного флота, что, по мнению американских аналитиков, указывает на подготовку к потенциальному вторжению НОАК на Тайвань. Вашингтон считает, что к 2027 году Си Цзиньпин поставил задачу довести НОАК до полной боеготовности для воссоединения с островом.

В документе, в частности, отмечается модификация крупных паромов для военного использования, например, для перевозки танков. Если в 2022 году в учениях НОАК участвовало около 30 паромов, уже к 2026 году Китай, вероятнее всего, будет иметь в своем распоряжении более 70 подобных крупных судов. Разведка США предполагает, что эти суда могут стать целями в ходе возможного конфликта, что вызывает в Вашингтоне некоторую обеспокоенность по поводу соблюдения действующих норм международного права, связанных с атаками на гражданские суда.

Между тем, по информации американской прессы, председатель КНР Си Цзиньпин требует от Трампа отказа США от поддержки «независимости» Тайваня. Пекин оказывает на Вашингтон давление, стремясь зафиксировать в официальной позиции США прямое неприятие идеи «независимости» острова.

На фоне декларируемой Трампом готовности к заключению торговых договоренностей с Пекином Си Цзиньпин рассчитывает ослабить связку Вашингтона и Тайбэя, таким образом вынудив администрацию Трампа фактически совершить разворот от отказа фактически признавать «независимость» Тайваня к прямому неприятию подобной позиции. Это означало бы фактический разворот американской позиции в сторону Китая и серьезный удар по моральному и политическому состоянию тайваньского руководства. В Пекине считают, что именно сейчас складывается наиболее благоприятная ситуация, когда Вашингтон, занятый экономическими вопросами и уставший от украинского конфликта, может пойти на политические уступки.

