Таиланд заказал самолёт-заправщик Airbus A330 MRTT+

Группа Airbus 25 сентября 2025 года сообщила, что подписала контракт на поставку ВВС Таиланда одного самолёта-заправщика Airbus A330 Multi Role Tanker Transport Plus (MRTT+). Таиланд таким образом стал первым заказчиком модифицированной версии самолета A330 MRTT, обозначенной A330 MRTT+ и выполненнной на основе пассажирского самолета Airbus A330neo.

Изображение самолёта-заправщика Airbus A330 MRTT+ в окраске ВВС Таиланда (с) Airbus

Параметры контракта не раскрываются. Сообщается, что работы по переоборудованию самолета A330neo новой постройки в заправщик для Таиланда начнутся на предприятии Airbus в Хетафе (Испания) в 2026 году, со сдачей самолета заказчику в 2029 году.

Самолет A330 MRTT+ для Таиланда будет оснащен как заправочной штангой, так и двумя заправочными устройствами типа "шланг - конус". Также Таиланд заказал комплекты переоборудования салона самолета для медицинской эвакуации и для перевозки VVIP.

Представленный впервые на авиасалоне в Фарнборо в июле 2024 года, самолёт A330 MRTT+ использует основные инновации коммерческого авиалайнера A330-800, включая новые двигатели Rolls-Royce Trent 7000, оптимизированную аэродинамику и законцовки крыла. Это обеспечивает снижение расхода топлива до 8% и снижение уровня шума. Увеличенный максимальный взлётный вес самолета до 242 тонн (с 233 тонн у A330 MRTT) дополнительно увеличивает дальность полёта, увеличивает объём передаваемого топлива и повышает эксплуатационную гибкость.

Таиланд стал 11-м заказчиком заправщиков семейства Airbus A330 MRTT, и с его контрактом общее количество изготовленных или заказанных самолетов семейства достигло 85 единиц.

Кроме того, группа Airbus 26 сентября сообщила о подписании контракта на поставку ВВС Таиланда двух многоцелевых вертолётов Airbus Helicopters H225, предназначенных для использования главным образом в качестве поисково-спасательных и медицинских. ВВС Таиланда с 2015 года уже используют 12 вертолётов Н225М.

Изображение вертолёта Airbus Helicopters H225M в окраске ВВС Таиланда (с) Airbus

