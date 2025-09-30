Роскосмос получит в 2026-2028 годах 9,3 млрд рублей

Инвестиции планируется направить на строительство, реконструкцию и перевооружение объектов капитального строительства

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" и ее дочерние предприятия в 2026-2028 годах получат порядка 9,3 млрд рублей инвестиций, направленных на строительство, реконструкцию и перевооружение объектов капитального строительства, следует из материалов к бюджету РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Как говорится в документе, в 2026 году на эти цели госкорпорации планируется выделить 3,77 млрд рублей, в 2027 году - 2,76 млрд рублей, а в 2028 году - порядка 2,79 млрд рублей