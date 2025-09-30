Войти
ТАСС

Роскосмос получит в 2026-2028 годах 9,3 млрд рублей

570
0
0
Макеты ракетоносителей "Ангара-А5" на стенде "Роскосмоса"
Макеты ракетоносителей "Ангара-А5" на стенде "Роскосмоса".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Инвестиции планируется направить на строительство, реконструкцию и перевооружение объектов капитального строительства

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" и ее дочерние предприятия в 2026-2028 годах получат порядка 9,3 млрд рублей инвестиций, направленных на строительство, реконструкцию и перевооружение объектов капитального строительства, следует из материалов к бюджету РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов.

Как говорится в документе, в 2026 году на эти цели госкорпорации планируется выделить 3,77 млрд рублей, в 2027 году - 2,76 млрд рублей, а в 2028 году - порядка 2,79 млрд рублей

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 12:38
  • 115
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 30.09 06:37
  • 0
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)
  • 30.09 04:03
  • 10690
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.09 01:24
  • 1
Названо условие для применения «Томагавков» Киевом
  • 30.09 00:34
  • 2
Комментарий к "«Уралвагонзавод» рассказал о повышении точности танка Т-90М"
  • 30.09 00:14
  • 0
И еще о танках - раз есть на этом форуме странные вопросы и высказывания
  • 29.09 18:12
  • 1
В России нашли ответ против украинской «Бабы-Яги»
  • 29.09 16:36
  • 0
Военно-техническое сотрудничество России и Беларуси – важный элемент обеспечения безопасности СГ
  • 29.09 06:09
  • 1
О неизбежности перехода (точнее, перевода) СВО в войну против европейского нацизма
  • 29.09 02:02
  • 0
Комментарий к "«Самый мощный в мире корабль» посылает «сигнал» России"
  • 29.09 01:31
  • 1
Зеленский: Трамп понимает поле боя и “верит в Украину” (The Washington Post, США)
  • 28.09 10:13
  • 2
Что стоит за призывом США к ядерному разоружению
  • 27.09 19:45
  • 1
Комментарий на "Стала известна ценность атакованного ВСУ российского ЗРК «Бук-М3»"