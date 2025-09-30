Войти
В Южной Корее разработали новую корабельную пусковую установку

На заводе Hanwha Aerospace в Чханвоне прошла церемония, посвящённая завершению разработки южнокорейской установки вертикального пуска KVLS-II (Korean Vertical Launching System-II). Мероприятие организовало Управление оборонных закупок (DAPA). В нем участвовали представители штаба ВМС Республики Корея, Агентства оборонных разработок, Агентства оборонных технологий и качества и Института исследований оборонных технологий (DRATRI).

Как отмечает Naval News, разработка KVLS-II стала успешным примером передачи руководства проектом от государственного Агентства оборонных разработок (ADD) частному сектору – компании Hanwha Aerospace.

Установка вертикального пуска KVLS-II, Южная Корея

Defense Acquisition Program Administration (DAPA)


Управление DAPA инвестировало около 71 млрд вон (510 млн долларов США) в проект, который стартовал в конце 2020 года. Агентство ADD оказывало техническую поддержку, помогая частным компаниям освоить недостающие технологии, и активно содействовало процессу разработки с учетом опыта эксплуатации пусковых установок KVLS первого поколения. Благодаря этим усилиям проект завершился без задержек и превышения бюджета.

KVLS-II превосходит существующую систему KVLS по размерам и характеристикам. Она адаптирована для высоких температур и давления, возникающих при запуске более мощных ракет.

Особенно важно, что в KVLS-II реализован принцип "Любая ячейка – любая ракета" за счет стандартизированной конструкции креплений для управляемого оружия. Это позволяет использовать несколько типов ракет, обеспечивая операционную гибкость: от решения задач ПВО до нанесения ударов по сухопутным целям и борьбы с надводными силами противника.

В первую очередь KVLS-II установят на головном эсминце второй партии класса KDX-III, "Чонджо Великий", переданном ВМС Южной Кореи в конце 2024 года, а также запланирована интеграция в состав вооружения на перспективных корейских эсминцах типа KDDX, строительство которых еще не началось.

