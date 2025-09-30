Войти
ЦАМТО

Эстонская компания Frankenburg Technologies готовится к производству малоразмерной ЗУР Mk I

Государственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Федоренко

ЦАМТО, 29 сентября. Эстонская компания Frankenburg Technologies ведет подготовку к производству малоразмерной зенитной управляемой ракеты Mk I, предназначенной для перехвата БЛА.

Как сообщил 22 сентября представителям СМИ в ходе посещения предприятия Frankenburg Technologies в Таллине генеральный директор компании Кусти Сальм, разработка "самой маленькой управляемой ракеты в мире, которую никто не знает, как сбивать", заняла 10 месяцев. По его словам, вскоре за Mk I последуют и другие модели.

К настоящему времени ракета была продемонстрирована во всех трех странах Балтии, Польше и Дании, а также должна быть показана в Германии. Помимо стран Балтии, Frankenburg открыла представительства в Дании, Германии, Польше, Украине и Великобритании.

Приступить к производству боеприпаса на данный момент планируется в 2026 году в двух странах. По оценке компании, темпы производства должны составлять от 100 до 1000 единиц в день.

По заявлению директора, недорогая ракета, которая в 10 раз дешевле ПЗРК "Стингер", предназначена для борьбы с низколетящими и малоскоростными БЛА класса 1-3, которые представляют собой основную угрозу в ходе конфликта на Украине. В качестве основных целей для ЗУР названы БЛА / барражирующие боеприпасы большой дальности, включая "Шахед", "Ланцет", "Герань", "Орлан", Supercam, малогабаритные / малоскоростные БЛА и FPV-дроны.

Frankenburg Technologies характеризует Mk I как высокоточную, малоразмерную зенитную управляемую ракету ближнего действия, управляемую искусственным интеллектом (ИИ). При длине около 650 мм и массе менее 2 кг ракета проста в применении и может использоваться для обеспечения ПВО как в боевых порядках, так и в городских условиях.

Дальность полета оснащенной ракетным двигателем, головкой самонаведения и осколочно-фугасной боевой частью Mk I составляет 2 км, высота полета – 1500 м. ЗУР может развивать скорость 300-350 м/с. После запуска она действует автономно, хотя возможно вмешательство оператора. Неконтактный взрыватель срабатывает на расстоянии нескольких метров от цели. ЗУР имеет функцию самоуничтожения.

Представителям зарубежных СМИ 22 сентября на предприятии, а затем на выставке "Неделя обороны в Эстонии" (Estonian Defence Week), проходившей в Таллине 24-25 сентября, также была продемонстрирована четырехконтейнерная пусковая установка Mk I.

Компактная легкая пусковая установка не оборудована системами обнаружения / целеуказания и оснащается транспортно-пусковыми контейнерами длиной менее 1100 мм. Одноразовый контейнер перезаряжается оператором менее чем за две минуты.

Как заявил технический директор Frankenburg Technologies Андреас Бапперт, четырехконтейнерная конфигурация позволяет установить пусковую установку на крыше транспортного средства, что невозможно с ПУ больших размеров.

Что касается испытаний, то К.Сальм сообщил о выполнении 53 пусков Mk I, в том числе в Эстонии. По его заявлению, в 50% случаев достигнута точность 0,5 м.

На текущий момент о заключении контрактов на поставку ракет официально не сообщалось, но на выставке "Неделя обороны в Эстонии" представители Jane's Defence Weekly выяснили, что одним из заказчиков Mk I является Латвия.

По оценке экспертов, финансируемая из частных источников Frankenburg и другие аналогичные стартапы способны создавать необходимые для применения в боевых действиях решения оперативнее и при меньших затратах, а средства перехвата, подобные Mk I, могут обеспечить более дешевый и эффективный ответ на атаки БЛА, чем истребители с дорогостоящими ракетами класса "воздух-воздух".

