Минобороны Германии призвало ЕС ослабить регулирование оборонной промышленности

ЦАМТО, 29 сентября. Министр обороны Германии Борис Писториус призвал Европейский союз обеспечить более гибкую нормативно-правовую базу для оборонной промышленности в Европе.

"Чтобы лучше противостоять будущим угрозам для Украины и Европы в целом, оборонная промышленность Европы и Украины должны теснее и эффективнее работать вместе. Мы все должны оказывать Украине устойчивую поддержку решительнее, чем в последние месяцы. Европейский союз должен поддержать это, предоставив гораздо более гибкую нормативно-правовую базу для оборонной промышленности в Европе. Это единственный способ быстро увеличить наши производственные мощности и как следствие наши поставки на Украину", – цитирует "РИА Новости" заявление Б.Писториуса на Варшавском форуме по безопасности.

По его словам, это отвечает собственным стратегическим интересам Европы, так как США все более ориентируется на другие регионы.