На Западе объяснили невозможность передачи «Томагавков» Киеву

Фото: US Navy / Navy Media Content Operations / Globallookpress.com
Фото: US Navy / Navy Media Content Operations / Globallookpress.com.

Army Recognition: ВСУ не передают «Томагавки» из-за отсутствия пусковых платформ

США не передают Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты BGM-109 Tomahawk («Томагавк») из-за отсутствия платформ для их пуска. Невозможность передачи ракет объяснили в публикации западного издания Army Recognition.

Отмечается, что Tomahawk значительно превосходит дальнобойное оружие, которое уже поставляют Киеву, по дальности действия. «На практике, однако, проблема заключается в способах применения. Украине не хватает штатных военно-морских пусковых установок для Tomahawk», — говорится в материале.

Строящиеся для Киева турецкие корветы типа «Ада» не оснащены системами вертикального пуска Mk41, которые позволяют использовать «Томагавки». Автор подчеркнул, что модернизация кораблей под американские ракеты была бы «технически сложной и политически деликатной».

Существует теоретическая вероятность передачи Киеву наземных комплексов Typhon, которые могут поражать цели «Томагавками». Как пишет издание, созданную для Индо-Тихоокеанского региона систему сложно оперативно перенести на украинский театр военных действий. Даже если политические барьеры устранят, развертывание Typhon на Украине потребует длительного обучения персонала, особых условий для хранения и эффективной системы управления.

Ранее в сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва слышала и внимательно анализирует заявления Вашингтона о возможных поставках «Томагавков» Киеву.

