Войти
Flotprom

Немецкий флот намерен увеличить закупку фрегатов нового поколения

705
0
0

ВМС Германии, вероятно, планируют увеличить количество фрегатов нового поколения проекта F127. Как сообщили Hartpunkt надежные источники, если ранее планировалось закупить пять кораблей с опционом на шестой, то теперь расчёты ведутся на восемь единиц.

Это решение согласуется с данными, опубликованными Politico на прошлой неделе, 23 сентября, где сообщалось, что предложение, которое представят в Бюджетный комитет в июне следующего года, предусматривает выделение около 26 млрд евро на новые фрегаты. Однако эта сумма, вероятно, включает и стоимость вооружений. Сами корабли оптимизируют для решения задач противовоздушной обороны. Подчеркивается, что впервые ВМС Германии получат возможность перехватывать баллистические ракеты.

Дизайн фрегата MEKO A-400 (F127)

ThyssenKrupp Marine Systems


Строительством фрегатов займутся компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) и Naval Vessels Lürssen (NVL), создавшие для этого совместное предприятие. Для проекта F127 будет использован дизайн MEKO A-400 AMD, разработанный TKMS. В качестве боевой информационно-управляющей системы планируется использовать Aegis от американского концерна Lockheed Martin, а в качестве основного радара, по данным источников, выбран SPY-6 от Raytheon, а не SPY-7 от Lockheed Martin, который также рассматривался.

Заказ дополнительных фрегатов F127 должен дать новый импульс двум верфям. TKMS в настоящее время отделяется от материнской компании ThyssenKrupp и готовится к выходу на биржу, а NVL находится в процессе поглощения оборонным концерном Rheinmetall. Сделка должна завершиться в ближайшие месяцы.

По данным источников, вскоре также ожидается решение о дальнейших шагах по закупке фрегатов F126, оптимизированных для противолодочной борьбы. Строительство этих кораблей значительно отстаёт от графика, и решения проблемы пока не найдено. По причине программных сбоев голландский генподрядчик Damen не передал корректно техническую документацию немецким верфям, ответственным непосредственно за постройку.

Источники утверждают, что до сих рассматриваются три основных варианта: продолжение программы в текущем виде с Damen в качестве генерального подрядчика, полная отмена проекта или переход под немецкое руководство. Но существует и четвёртый вариант: президент Ассоциации немецкого судостроения и морских технологий (VSM) Харальд Фассмер предложил продолжить проект F126 и одновременно закупить временное решение.

По информации СМИ, этот вариант сейчас обсуждается в Берлине. В таком случае проект F126 продолжится, поскольку в разработку были направлены значительные инвестиции и уже привлечены субподрядчики. Среди них – Thales, поставляющая системы управления и вооружения. При этом основная ответственность за проект может быть передана от Damen немецкой компании NVL, которая уже является крупнейшим субподрядчиком.

Чтобы поддержать возможности ВМС Германии по борьбе с подводными лодками в переходный период, эксперты считают, что TKMS может получить заказ на постройку фрегатов типа MEKO 200. Главное преимущество этих кораблей – проверенная архитектура и отлаженные производственные цепочки, благодаря чему фрегаты построят в кратчайшие сроки. По оценке инсайдеров, при своевременном заключении контракта первый корабль может быть передан немецким ВМС уже осенью 2029 года.

MEKO 200 также считается относительно экономичным решением: эксперты отмечают, что четыре таких фрегата обойдутся лишь немногим дороже, чем два фрегата типа F126.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
Иджис
Компании
Lockheed-Martin
Lurssen
Raytheon
Rheinmetall
Thales
ThyssenKrupp
Проекты
MEKO 200
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 12:38
  • 115
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 30.09 06:37
  • 0
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)
  • 30.09 04:03
  • 10690
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.09 01:24
  • 1
Названо условие для применения «Томагавков» Киевом
  • 30.09 00:34
  • 2
Комментарий к "«Уралвагонзавод» рассказал о повышении точности танка Т-90М"
  • 30.09 00:14
  • 0
И еще о танках - раз есть на этом форуме странные вопросы и высказывания
  • 29.09 18:12
  • 1
В России нашли ответ против украинской «Бабы-Яги»
  • 29.09 16:36
  • 0
Военно-техническое сотрудничество России и Беларуси – важный элемент обеспечения безопасности СГ
  • 29.09 06:09
  • 1
О неизбежности перехода (точнее, перевода) СВО в войну против европейского нацизма
  • 29.09 02:02
  • 0
Комментарий к "«Самый мощный в мире корабль» посылает «сигнал» России"
  • 29.09 01:31
  • 1
Зеленский: Трамп понимает поле боя и “верит в Украину” (The Washington Post, США)
  • 28.09 10:13
  • 2
Что стоит за призывом США к ядерному разоружению
  • 27.09 19:45
  • 1
Комментарий на "Стала известна ценность атакованного ВСУ российского ЗРК «Бук-М3»"