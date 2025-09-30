Немецкий флот намерен увеличить закупку фрегатов нового поколения

ВМС Германии, вероятно, планируют увеличить количество фрегатов нового поколения проекта F127. Как сообщили Hartpunkt надежные источники, если ранее планировалось закупить пять кораблей с опционом на шестой, то теперь расчёты ведутся на восемь единиц.

Это решение согласуется с данными, опубликованными Politico на прошлой неделе, 23 сентября, где сообщалось, что предложение, которое представят в Бюджетный комитет в июне следующего года, предусматривает выделение около 26 млрд евро на новые фрегаты. Однако эта сумма, вероятно, включает и стоимость вооружений. Сами корабли оптимизируют для решения задач противовоздушной обороны. Подчеркивается, что впервые ВМС Германии получат возможность перехватывать баллистические ракеты.

Дизайн фрегата MEKO A-400 (F127) ThyssenKrupp Marine Systems

Строительством фрегатов займутся компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) и Naval Vessels Lürssen (NVL), создавшие для этого совместное предприятие. Для проекта F127 будет использован дизайн MEKO A-400 AMD, разработанный TKMS. В качестве боевой информационно-управляющей системы планируется использовать Aegis от американского концерна Lockheed Martin, а в качестве основного радара, по данным источников, выбран SPY-6 от Raytheon, а не SPY-7 от Lockheed Martin, который также рассматривался.

Заказ дополнительных фрегатов F127 должен дать новый импульс двум верфям. TKMS в настоящее время отделяется от материнской компании ThyssenKrupp и готовится к выходу на биржу, а NVL находится в процессе поглощения оборонным концерном Rheinmetall. Сделка должна завершиться в ближайшие месяцы.

По данным источников, вскоре также ожидается решение о дальнейших шагах по закупке фрегатов F126, оптимизированных для противолодочной борьбы. Строительство этих кораблей значительно отстаёт от графика, и решения проблемы пока не найдено. По причине программных сбоев голландский генподрядчик Damen не передал корректно техническую документацию немецким верфям, ответственным непосредственно за постройку.

Источники утверждают, что до сих рассматриваются три основных варианта: продолжение программы в текущем виде с Damen в качестве генерального подрядчика, полная отмена проекта или переход под немецкое руководство. Но существует и четвёртый вариант: президент Ассоциации немецкого судостроения и морских технологий (VSM) Харальд Фассмер предложил продолжить проект F126 и одновременно закупить временное решение.

По информации СМИ, этот вариант сейчас обсуждается в Берлине. В таком случае проект F126 продолжится, поскольку в разработку были направлены значительные инвестиции и уже привлечены субподрядчики. Среди них – Thales, поставляющая системы управления и вооружения. При этом основная ответственность за проект может быть передана от Damen немецкой компании NVL, которая уже является крупнейшим субподрядчиком.

Чтобы поддержать возможности ВМС Германии по борьбе с подводными лодками в переходный период, эксперты считают, что TKMS может получить заказ на постройку фрегатов типа MEKO 200. Главное преимущество этих кораблей – проверенная архитектура и отлаженные производственные цепочки, благодаря чему фрегаты построят в кратчайшие сроки. По оценке инсайдеров, при своевременном заключении контракта первый корабль может быть передан немецким ВМС уже осенью 2029 года.

MEKO 200 также считается относительно экономичным решением: эксперты отмечают, что четыре таких фрегата обойдутся лишь немногим дороже, чем два фрегата типа F126.