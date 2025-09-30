Сколько нефти и газа из России продолжает завозить Европа? (The Times, Великобритания)

Times: Европа тратит на российские энергоносители больше, чем на помощь Киеву

Европейцы продолжают активно закупать российское топливо, несмотря на громкие вопли о "стремлении к независимости" от Москвы, пишет The Times. Для этого они используют различные лазейки против своих же ограничений. Автор статьи подсчитал, что суммарно большинство стран ЕС потратили на российские энергоносители гораздо больше, чем на помощь Украине.

Том Калвер (Tom Calver)

Глобальные цепочки поставок устроены так, что российская военная машина по-прежнему связана с Западом теснее, чем многим хотелось бы.

Европа поддерживает Украину деньгами, танками, беспилотниками, ракетами и многим другим. Но что, если я скажу вам, что спустя три с половиной года боевых действий страны ЕС по-прежнему ежемесячно выделяют на военные нужды России по миллиарду фунтов стерлингов?

Разумеется, я имею в виду энергоносители: после многих месяцев нефтяного эмбарго, введенного еще в декабре 2022 года, эта статья российского экспорта по-прежнему пользуется спросом в ряде европейских стран. Это обстоятельство не ускользнуло от внимания президента Трампа. "Они финансируют войну против самих себя, — заявил он в ООН на уходящей неделе. — Кто-нибудь, черт возьми, когда-нибудь о таком слыхал?".

Почему же Европе так трудно отказаться от российского топлива? Когда в феврале 2022 года российские войска вошли на территорию Украины, ЕС ежемесячно завозили около 25 миллионов тонн российской нефти, газа и угля. С тех пор это количество сократилось на девять десятых. Но продолжающиеся закупки — в основном газа — составили 965 миллионов фунтов стерлингов только за август. Всего же за прошлый год набежало свыше 16,8 миллиарда фунтов стерлингов. Как же так?

Когда эмбарго на поставку нефти вступило в силу, две страны получили бессрочные льготы: Венгрия и Словакия. Обе продолжают получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба" и утверждают, что переключиться на трубопровод Adria (по которому нефть поставляется из Хорватии) у них нет решительно никакой возможности.

На самом деле, предположил Люк Викенден из Центра исследований энергетики и чистого воздуха, проанализировав данные об отгрузках, тут замешан еще один фактор: в 2024 году получать нефть из России было примерно на 20% дешевле, чем из Хорватии.

Но сырая нефть составляет лишь малую толику импорта ЕС из России: основная ее часть приходится на природный газ. Как ни удивительно, но крупнейшими импортерами российского газа в Европу за прошедший год были не только Словакия (1,8 миллиона тонн) и Венгрия (4,4 миллиона), но и Испания (3,3 миллиона), Бельгия (3,8 миллиона) и Франция (6,7 миллиона). Французское правительство неоднократно заявляло, что заключило долгосрочные контракты, которые трудно разорвать без запрета на уровне ЕС. Смена источников ископаемого топлива — процесс долгосрочный, особенно в связи с тем, что правительства стремятся снизить расходы граждан на электроэнергию. Но из-за этих проволочек с начала конфликта на Украине большинство стран ЕС (17 из 27) фактически уплатили в российскую казну за нефть и газ больше, чем направили военной и финансовой помощи Украине.

ЕС провозгласил, что импорт газа будет окончательно прекращен к концу 2027 года. Но даже если доля европейского импорта сократилась, в дело вступили другие страны. Турция, формально союзница НАТО, с марта 2022 года завезла из России ископаемого топлива на сумму 96 миллиардов фунтов стерлингов. Российские нефтегазовые компании также получают значительно больше денег от Китая и Индии, чем раньше. В результате даже при том, что Россия лишилась выгодных цен на свое сырье, общий объем ее экспорта за четыре года практически не изменился.

Данные прямого импорта и экспорта не дают нам полной картины и не раскрывают удивительной стойкости России на рынке сырья. Порой энергоносители по несколько раз переходят из рук в руки в результате многократной перепродажи. Германия приложила немало усилий, чтобы отказаться от поставок газа по "Северному потоку", но по-прежнему импортирует значительное количество российского газа опосредованно — через Францию.

Отслеживать нефть и газ после переработки еще труднее, и, к сожалению, именно в этом кроется проблема Великобритании. Лондон одним из первых в Европе прекратил прямой импорт российской нефти и газа в 2022 году. Однако, по данным Центра исследований энергетики и чистого воздуха, с начала российской спецоперации на Украине мы завезли нефтепродуктов на сумму около 3 миллиардов фунтов стерлингов. В основном это авиационный керосин, переработанный в Индии и Турции, — как вы уже, вероятно, догадались, из российской нефти. В отличие от других европейских стран, Великобритания до сих пор не закрыла эту лазейку, позволяющую невозбранно импортировать российскую нефть из вторых рук. В результате, по оценкам Центра исследований энергетики и чистого воздуха, Британия косвенно пожертвовала Кремлю порядка 510 миллионов фунтов стерлингов.

Ты мне, я тебе

Импорт российского топлива в Европу и гуманитарная помощь Украине с марта 2022 года

Страна Импорт российского топлива, в фунтах стерлингов Помощь Украине, в фунтах стерлингов Германия 24 миллиарда 31 миллиард Венгрия 19 миллиардов 626 миллионов Нидерланды 16 миллиардов 11 миллиардов Италия 16 миллиардов 10 миллиардов Франция 16 миллиардов 17 миллиардов Бельгия 14 миллиардов 5 миллиардов Словакия 13 миллиардов 1 миллиард Испания 10 миллиардов 6 миллиардов Польша 9 миллиардов 7 миллиардов Австрия 9 миллиардов 2 миллиарда Болгария 8 миллиардов 466 миллионов Чехия 7 миллиардов 1 миллиард Греция 5 миллиардов 877 миллионов Румыния 5 миллиардов 1 миллиард

И даже при том, что другие страны внесли гораздо больший вклад в военную кампанию России, есть еще одна весьма неудобная для Великобритании статистика. Ее судоходные компании и страховщики играют огромную роль в мировой торговле — в том числе российским топливом. С начала спецоперации 76% российского экспорта сжиженного природного газа перевозится на судах, принадлежащих Великобритании или ею застрахованных.

Импорт российского топлива в Европу и гуманитарная помощь Украине с марта 2022 года (продолжение)

Страна Импорт российского топлива, в фунтах стерлингов Помощь Украине, в фунтах стерлингов Латвия 2 миллиарда 685 миллионов Хорватия 2 миллиарда 525 миллионов Эстония 1 миллиард 922 миллиона Словения 1 миллиард 276 миллионов Великобритания 1 миллиард 16 миллиардов Финляндия 995 миллионов 4 миллиарда Португалия 574 миллиона 1 миллиард Дания 313 миллионов 10 миллиардов Литва 275 миллионов 1 миллиард Швеция 176 миллионов 9 миллиардов Кипр 135 миллионов 101 миллион Мальта 44 миллиона 53 миллиона Ирландия 10 миллионов 1 миллиард Люксембург 616 тысяч 422 миллиона

Европейским правительствам наверняка нравится утверждать, что между ними и Россией опустился железный занавес и что весь континент в едином порыве поддерживает Украину. Но если копнуть глубже, то российская военная машина связана с Западом по мировым каналам поставок теснее, чем многим хотелось бы. Так что в этом отношении Трамп, пожалуй, прав.