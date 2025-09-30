The Telegraph: Венгрия своим отказом поставила под угрозу проект "Стена дронов"

ЕС бросился предпринимать меры из-за якобы "вторжений" в его воздушное пространство, пишет Telegraph. Не приводя никаких доказательств причастности к ним Кремля, автор статьи сеет панику из-за позиции Венгрии, которая отказалась участвовать в новом проекте "Стены дронов", направленном против России.

Джеймс Ротвелл (James Rothwell)

Над датскими и норвежскими аэропортами прожужжали таинственные беспилотники, и необходимость противостоять новой, еще более тревожной форме российской агрессии в небе над Европой стоит как никогда остро (бесстыдство западной пропаганды феноменально: кто и когда привел доказательства, что эти БПЛА были российскими? – Прим. ИноСМИ).

Эти атаки действительно несут в себе все характерные черты гибридной войны Москвы в Европе — все более изощренной.

Отмененные рейсы для тысяч пассажиров — лишь один из предвестников страданий и сумятицы, которыми чреваты все более изобретательные запуски беспилотников.

Европа думает, как защитить свое небо. На первом месте в списке покупок стоит “Стена дронов”, и лидеры уже начали обсуждать этот вопрос.

Официальные лица стремятся объединить системы противовоздушной обороны, радары и камеры слежения, чтобы гарантированно сдерживать или сбивать рои российских беспилотников.

Но есть одна проблема: Венгрия, одна из ближайших союзниц России в блоке, не намерена принимать участия в этих усилиях, а значит, что в чрезвычайно смелом проекте может образоваться брешь площадью в 96 000 квадратных километров.

Эксперты ЕС по безопасности заявили, что это решение представляет собой серьезную дилемму для Брюсселя, который строит новые планы обороны, чтобы предотвратить атаки вроде налета российских беспилотников на Польшу 9 сентября (и снова – где доказательства? – Прим. ИноСМИ).

Один эксперт предупредил, что “Стена дронов” может оказаться современной линией Мажино, особенно если ее не подкрепить более жесткими действиями против России — в частности, готовностью сбивать беспилотники до того, как они войдут в воздушное пространство НАТО и ЕС.

Пресловутая линия Мажино — обширная полоса бункеров, пулеметных гнезд, ультрасовременных на тот военных гарнизонов и минных полей вдоль границ Франции с Германией, Швейцарией, Италией, Люксембургом и Бельгией — должна была гарантировать Парижу надежную защиту от немецкого вторжения.

Но в ходе наступления на Францию 1940 года гитлеровские войска просто обошли линию Мажино и вторглись через Бельгию и Арденнский лес. С тех пор линия Мажино стала именем нарицательным для впечатляющих оборонительных систем, испорченных серьезными изъянами.

На минувшей неделе минимум семь стран ЕС, включая соседей России и Белоруссии, провели первое совместное обсуждение будущей “Стены дронов”.

Инициативу возглавили Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Польша, Румыния и Болгария, а также Украина, которой с началом российской спецоперации в 2022 году поневоле пришлось стать мировым лидером в области защиты от беспилотников.

Но ничто не предвещает участия Венгрии, хотя эта центральноевропейская страна граничит с Украиной по суше и поэтому крайне уязвима для российской воздушной агрессии.

В знак крепнущего недоверия к Венгрии некоторые источники в Брюсселе предположили, что это связано с тем, что при премьер-министре Викторе Орбане страна стала неуместно дружелюбной к Кремлю.

С начала российской спецоперации Орбан сблизился с Москвой, а Будапешт неоднократно блокировал санкции ЕС и заявления с критикой в адрес Владимира Путина и его режима.

При Орбане, который назвал своего российского коллегу “честным партнером”, Венгрия также сопротивлялась призывам запретить дешевые российские энергоносители, при этом министр иностранных дел Петер Сийярто побывал в России минимум 13 раз с 2022 года.

Очередным признаком изгойства Венгрии из-за ее российской политики стал отказ Будапешта от участия в “Стене дронов”. Эксперты считают, что это может повлечь за собой серьезную слабость.

“Без Венгрии “Стена дронов” ЕС, по сути, превратится в небесную линию Мажино”, — заявила газете The Telegraph старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Джессика Берлин.

“Обсуждаемая “Стена дронов” станет дополнительным звеном европейской противовоздушной обороны, но не заменит всеобъемлющей стратегии противодействия российской угрозе”, — добавила она.

“Тратить миллиарды на “Стену беспилотников”, не оказывая достаточной поддержки Украине или не нанося максимального ущерба российской экономике и ее военной машине, равносильно стратегической капитуляции”, — подчеркнула Берлин.

Европейские эксперты по безопасности также предупредили, что в надежде угодить Путину Орбан может даже осмелиться полностью заблокировать весь проект “Стены дронов”.

“О чем бы ни шла речь, о военных шагах ЕС, включая усиление противовоздушной обороны, или о дополнительных санкциях против России, Венгрия, разумеется, вызывает серьезные опасения, поскольку она может воспользоваться своим правом вето и заблокировать эти решения”, — сказал бывший замдиректора оборонного колледжа НАТО в Риме Карло Масала.

“Мы уже видим долгосрочные последствия идеологической близости Венгрии к России, —добавил Масала, автор книги “Если Россия победит”, в которой описывается кошмарный сценарий, при котором Россия громит Украину, а затем в 2028 году вторгается в союзницу НАТО Эстонию. — Например, что важные решения принимаются вне рамок ЕС на уровне тематических коалиций во избежание венгерского вето”.

В пятницу в режиме видеоконференции состоялось первое заседание ЕС по “Стене беспилотников”, и некоторые официальные лица ЕС искренне воодушевлены этим шагом вперед и надеются, что блок, наконец, проявит должную жесткость против России.

“Это не просто встреча, которая красиво выглядит на бумаге, — сказал один из источников. — Страны действительно осознают необходимость создания “Стены дронов”, и, безусловно, чем больше в ней будет участников, тем лучше”.

На этой неделе редакция The Telegraph обратилась к Венгрии за комментарием насчет ее неучастия в проекте, но ответа не получила.

Словакию, еще одну страну ЕС, которая, как и Венгрия, находится в опасной близости от Москвы, на пятничную встречу изначально не пригласили.

Очевидно, из-за опасений, что при премьер-министре Роберте Фицо, бывшем культуристе, который сравнил присутствие немецких войск ПВО НАТО в Словакии с нацистской оккупацией, страна также стала слишком дружелюбной к Кремлю.

Однако в результате внезапной смены курса Словакия все же приняла участие — после протестов местных чиновников, которые сочли, что их несправедливо обошли стороной.

Одной из ключевых тем обсуждения стал конкретный состав “Стены дронов”. Официальные лица ЕС разрабатывают “многоуровневую” систему защиты, куда войдут радиочастотные детекторы, камеры, радары и, разумеется, система противовоздушной обороны, способная выводить из строя целые рои беспилотников.

Одна из систем, которая предположительно станет частью “Стены дронов”, — это совместный латвийско-эстонский проект под названием Eirshield. Сообщается, что система опознавания беспилотников строится на искусственном интеллекте — а значит, может быть полностью автоматизирована.

Соучредитель одной из причастных к проекту оборонных компаний Агрис Кипурс сказал, что для уничтожения беспилотников неприятеля система использует боеголовки, которые могут развивать скорость до 200 км в час.

Но при этом живой интерес проявила и европейская индустрия новых технологий, которая все больше склоняется к военным проектам.

“Мы, европейцы, должны быть едины, — сказал эксперт по беспилотным технологиям и генеральный директор шведской оборонной компании Nordic Air Defence Карл Русандер. — Мы пока не готовы к масштабам российских беспилотных сил, если начнется война”.

В целом, главной проблемой Европы может стать скорость.

Поскольку на пятничной встрече по созданию “Стены дронов” не собралось и десяти участников, критики наверняка ядовито заметят, что это все равно, что запирать конюшню, когда лошадь уже ускакала: ведь вторжения беспилотников уже происходят в самой глубине ЕС, например, в Дании.

“Главное — скорость, скорость и еще раз скорость, — подытожил Русандер. — Я схожу с ума, когда думаю об этом. Мы должны изменить свой подход”.