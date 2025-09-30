Португалия хочет стать космической державой - построит космодром в Атлантике

Источник изображения: topwar.ru

Португалия заявила о своей готовности стать «одним из лидеров Европы в плане космических программ». Как говорится, внезапно…

Речь идёт об исследованиях, которые направлены на поиски более быстрых и дешёвых способов доставки полезных грузов на орбиту.

В рамках этих исследований в Португалии было решено начать эксплуатацию Азорских островов в качестве места размещения космодрома.

Чуть более месяца назад Консорциум Атлантического космодрома (ASC) получил пятилетнюю лицензию, впервые в Португалии, для проекта по созданию стартовой площадки на острове Санта-Мария. Это южный из группы островов Азорского архипелага в Атлантическом океане. Расположен примерно в 1400 км к западу от Португалии.

Для реализации проекта задействованы две частные португальские компании: OPTIMAL Structural Solutions, занимающаяся проектировкой и созданием металлических и композитных конструкций, а также компания Ilex Space, участвующая в коммерческих космических проектах. Именно такая кооперация, как пишут местные СМИ, призвана дать старт эксплуатации нового космодрома – на тех самых Азорских островах в Атлантике.

Директор португальского космического агентства (а есть и такое) Рикардо Конде заявил, что планы по созданию космодрома на одном из островов, принадлежащих Португалии, начинали рассматриваться ещё в 2018 году. Однако регулирующие органы надолго затянули процесс согласования. И вот – согласование состоялось.

На данный момент остров Санта-Мария, по сути, уже эксплуатируется Европейским космическим агентством. Там располагается одна из станций слежения за космическим пространством. Теперь же планируется, что Санта-Мария станет как местом старта ракет, так и точкой возвращения на Землю перспективного космического аппарата Space Rider европейской разработки.

В Португалии отмечают, что использование Азорских островов для строительства космодрома оправдано и технически, и экономически. Например, выбор назван оправданным из-за «минимального перекрытия воздушных и морских маршрутов», что даёт площадке преимущество над норвежской Андоей или запланированным космодромом на севере Шотландии.

Единственным конкурентом, которым видят для себя в этом плане португальцы, выступает испанский проект на острова Эль-Йерро (Канарский архипелаг). Однако в Лиссабоне акцентируют внимание на том, что у испанцев всё пока на стадии чертежей.

Перспективный Азорский космодром представлен как будущая площадка по выведению на орбиту грузов средней массы – от 500 до 1,2 тыс. кг. В частности, это позволит «обслуживать» низкую околоземную орбиту для отправки туда спутников различного назначения.

На острове Санта-Мария располагается и аэродром с ВПП длиной около 3050 м, способной принимать в том числе грузовые самолёты.

Стоит отметить, что экспериментальные запуски на Азорских островах уже были. Так, год назад тестировались «атмосферные ракеты». Одна из них поднялась на высоту всего около 7 км в рамках эксперимента.

Первый суборбитальный запуск планируется осуществить в мае 2026 года. Годовая программа – около 20 ракетных стартов.