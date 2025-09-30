Войти
Американская Textron Systems поставит бронемашины ВС Украины

MSFV
MSFV (Mobile Strike Force Vehicles). Источник: usarmy.vo.llnwd.net.

ЦАМТО, 29 сентября. Минобороны США объявило о подписании 25 сентября командованием по заключению контрактов СВ США с Textron Systems Corp. соглашения на поставку до 255 дополнительных машин огневой поддержки MSFV (Mobile Strike Force Vehicle).

Стоимость контракта оценивается в сумму до 163,378 млн. долл. Соглашение также включает поставку запасных частей, специального инструмента и испытательного оборудования. Работы будут выполняться на предприятии в Слайделл (шт.Луизиана) и, как ожидается, будут выполнены к 30 ноября 2028 года.

На момент заключения контракта Textron были перечислены средства в полном объеме в рамках программы "Инициатива содействия безопасности Украины на 2024 ф.г.".

Закупка реализована по результатам объявленного 20 августа тендера на поставку 65 бронемашин MSFV. Заинтересованные подрядчики должны были представить ответы на запрос к 4 сентября 2025 года. В итоге заявку подала только Textron Systems Corp.

Бронемашина MSFV была разработана компанией Textron Marine & Land Systems по заказу СВ США первоначально для Афганской национальной армии. Всего в период с 2011 по 2014 гг. на базе проекта M-1117 "Гардиан" было произведено и поставлено 634 единицы MSFV. В Афганистан поставлялись три основных варианта: БТР с башней, БТР с турелью и санитарная машина. Оценивалась концепция более тяжелой версии огневой поддержки с 90-мм пушкой. С 2019 года производственная линия была закрыта, но для удовлетворения потребностей ВС Украины она возобновит работу.

M-1117 в варианте БТР уже поставлялись на Украину, например, в рамках 71-го пакета военной помощи от 25 сентября 2024 года. Пакет включал поставку 150 дополнительных бронемашин. Первые же M-1117 были замечены на Украине в марте 2024 года на вооружении 425-го отдельного штурмового батальона "Скала".

Афганистан
США
Украина
Textron
