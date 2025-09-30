Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра экспозиции образцов вооружений и военной техники на территории ПАО Мотовилихинские заводы в Перми. 19 сентября 2025 года.

Bloomberg: портфель "Рособоронэкспорта" сформировал для РФ подушку безопасности

Масштабные расходы на оборону преобразили российские заводы и трудоустроили сотни тысяч рабочих, сообщает Bloomberg. После окончания спецоперации Москва может превратить свой ОПК в жизнеспособный источник дохода, продавая оружие союзникам, отмечается в материале.

Даже если пушки на Украине смолкнут, российская экономика может так и остаться на военных рельсах.

Годы огромных расходов на оборону привели к масштабной милитаризации, которая преобразовала облик заводов и привлекла сотни тысяч рабочих. Этот резкий рост помог предотвратить сокращение экономики — но и сделал шаги назад опасными.

Впрочем, Кремль отступать не намерен. Президент Владимир Путин видит насущную потребность в хорошо оснащенных вооруженных силах — как опасаются западные лидеры, он сможет их обрушить на НАТО уже в течение пяти лет — и намерен вписать процветающую военную промышленность в свои долгосрочные планы.

Путин строит свои планы, а Европа в ответ тратит миллиарды на переоснащение армий, и вопрос заключается в том, что произойдет с излишками танков и ракет, которые наштампуют российские заводы.

В теории Москва могла бы превратить обузу для бюджета в жизнеспособный источник дохода, продавая оружие союзникам вроде Китая. Но по мере того, как вооружение накапливается на восточных рубежах НАТО, дестабилизируя отношения с Европой, оно рискует стать помехой для экономики, обложенной санкциями и страдающей от шаткой банковской системы и замедления экономического роста.

Сам Путин во время визита на старейший оборонный завод страны на прошлой неделе попытался заглянуть в будущее после окончания спецоперации, заявив, что “востребованность современных вооруженных сил на этом не закончится”.

Наращивание военного производства в России ошеломляет. Перед началом спецоперации на Украине в 2022 году Россия планировала поставить в следующем году около 400 единиц бронетехники. Сейчас объем поставок превышает этот показатель десятикратно.

Россия увеличивает производство оружия и военной техники

Разновидность оружия 4 квартал 2022 1 квартал 2025 Рост Танки 123 444 260% БМП 585 1641 180% Артиллерия 60 168 180% ПВО ближнего радиуса действия 9 30 233% Барражирующий боеприпас “Ланцет” 93 336 261%

Россия также внедряет инновации и запустила собственные линии по производству беспилотников, ставших незаменимым оружием в конфликте и неотъемлемой частью современного поля боя. Изначально Россия опиралась на импорт из Ирана, однако уже в прошлом году производство составило 1,5 миллиона единиц против всего 140 000 в 2023 году.

Но военные издержки также были огромны. Согласно официальным данным, расходы на оборону с 2022 по 2024 год составили не менее 22 триллионов рублей (263 миллиарда долларов). И ничто не предвещает, что в течение следующих трех лет расходы будут сокращаться. Это, в свою очередь, приводит к ежегодному дефициту бюджета, и без того стесненного санкциями.

По словам Татьяны Орловой из Oxford Economics, Россия может обратиться к урокам Второй мировой войны, чтобы придумать, как “пристроить” расширенные мощности ВПК: переход Советского Союза на военные рельсы в 1941 году позволили ему после окончания войны стать крупнейшим продавцом оружия в мире.

“Российско-украинский конфликт стал гигантским испытательным полигоном для “обкатки” новых вооружений и технологий, — сказала она. — После того, как конфликт закончится или перейдет в замороженную стадию, обе страны наверняка наладят экспорт технологий и оборудования, признанных наиболее успешными”.

Мнение Bloomberg

“Россия вряд ли прекратит милитаризацию своей экономики, даже если боевые действия на Украине окончатся. Геополитическая конфронтация между Москвой и Западом в целом вряд ли пойдет на убыль. Это лишь один из факторов того, почему основная часть российского ВПК будет находиться на более высоком уровне, чем до 2022 года: подготовка к потенциальным военным конфликтам в будущем”, — считает геоэкономический аналитик Алекс Кокчаров.

До спецоперации Россия была вторым поставщиком оружия на планете, уступая лишь США, однако в последние годы снизила продажи, поскольку использовала произведенное оружие в кампании против соседа. Теперь появились признаки того, что она может вернуть себе роль ведущего экспортера.

Представители военной промышленности вновь принимают участие в выставках вооружений в Индии, Китае, на Ближнем Востоке и в Африке. Впервые за шесть лет российское оружие было представлено на выставках в Малайзии и Бразилии. Предложения охватывают весь спектр военной техники. Обсуждается передача технологий и совместное производство.

Государственная компания “Рособоронэкспорт”, на чью долю приходится около 85% зарубежных продаж, заявляет, что из-за неудовлетворенного спроса объем заказов достиг рекордных 60 миллиардов долларов, обеспечивая заводам гарантированный спрос и многолетние контракты.

По оценкам Центра анализа мировой торговли оружием, в течение первых четырех лет по окончании конфликта на Украине Россия может ежегодно экспортировать военной техники на сумму от 17 до 19 миллиардов долларов, что указывает на аппетит стран Глобального Юга, чьи страны хотят избежать зависимости от США.

“Спрос на российское оружие едва ли исчезнет, — говорит старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Анна Борщевская. — Официальные лица на Ближнем Востоке и в Магрибе восприняли бы даже ограниченное или временное соглашение на Украине как зеленый свет, чтобы без промедления наладить поставки из Москвы”.

Один из стимулов, по ее словам, — это цена: резкий рост объемов производства привел к значительной экономии за счет масштабирования, в результате чего некоторые товары стали дешевле, чем до спецоперации.

У этой стратегии есть и свои изъяны. Обширный портфель заказов “Рособоронэкспорта” представляет собой внушительную подушку безопасности на случай сокращения государственных расходов, но все равно составляет менее половины годового оборонного бюджета. Кроме того, некоторые потенциальные клиенты могут столкнуться с нажимом Запада, сродни тому, как Дональд Трамп надавил на Индию и потребовал прекратить закупки российской нефти.

Более того, по словам Орловой из Oxford Economics, даже если военные заводы продолжат работать, обеспечивая занятость и способствуя экономическому росту, все равно возможны увольнения и снижение зарплат. Экспорт не создаст достаточного спроса для круглосуточной работы предприятий, как сейчас, сказала она.

Путин требует, чтобы деньги, потраченные Россией на создание военной техники, не были потрачены впустую, и дал понять, что понимает масштабы и трудности предстоящей задачи. Чтобы облегчить предстоящий переход, он ратует не только за увеличение экспорта вооружений, но и за более тесное сотрудничество между оборонными и гражданскими предприятиями.

По его мнению, производство так называемых комплектующих двойного назначения должно стать возможным в таких отраслях, как судостроение, авиация, электроника, медицинское оборудование и сельское хозяйство.

Однако решающим фактором, которым руководствуется Путин при принятии решений, было и остается поддержание боеготовности вооруженных сил, которые смогут выполнять различные задачи помимо текущей, — а это означает, что модернизированные производственные мощности России никуда не денутся.