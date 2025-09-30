Войти
Конгресс США блокирует поставку двигателей F110 для турецкого истребителя KAAN

590
0
0
Первый опытный образец перспективного турецкого истребителя Kaan (программа TF-X) в первом полете. Мюртед (Анкара), 21.02.2024
Источник изображения: Turkish Aerospace Industries (TAI)

ЦАМТО, 29 сентября. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Конгресс США ввел ограничения на экспорт двигателей General Electric F110, которые предназначены для турецкого истребителя пятого поколения KAAN.

По словам Х.Фидана, Турция временно полагается на промежуточные запасы этих двигателей, и работает над отечественным аналогом, который должен быть готов к 2032 году.

Министр отметил, что "блокада" поставок со стороны Конгресса является результатом санкций согласно закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), которые заблокировали оборонные сделки между двумя странами в ответ на покупку Турцией российской системы ПВО С-400 в 2019 году.

Ожидается, что ограничения на экспорт двигателей General Electric F110 приведут к задержке первоначально запланированного на 2028 год ввода в эксплуатацию первых истребителей KAAN.

Ограничение представляет собой существенный шаг назад для программы KAAN, начальный этап которой, до ввода в эксплуатацию отечественного аналога, зависит от импорта F110 для проведения испытаний и начала серийного производства.

Х.Фидан также сообщил, что в рамках дипломатических переговоров США обратились к турецкому производителю беспилотников Baykar с просьбой о создании производственной линии на американской территории в обмен на выполнение заказа на двигатели.

  • В новости упоминаются
Страны
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
General Electric
Проекты
БПЛА
Истребитель 5 поколения
