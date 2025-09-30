Опыт СВО не учитывается: армия Австралии делает ставку на бронетанковые группы

Источник изображения: topwar.ru

В то время как продолжает расти роль беспилотных систем в вооруженных конфликтах, армия Австралии продолжает делать основную ставку на бронетехнику. Так, в ходе недавних учений штурм позиций условного противника осуществлялся при помощи бронированных машин и танков «Абрамс».

Как сообщает портал австралийского Минобороны, бронетехника приблизилась по открытой местности к вражескому штабу на расстояние в 1,5 километра, после чего 155-мм артиллерия обрушилась огнем на расположенный неподалеку вражеский бункерный комплекс. После того как бронетехника переключила огонь на бункеры, под прикрытием дымовых снарядов инженерные машины разграждения М1150 приступили к разминированию местности. Затем в проход в минном поле устремились танки «Абрамс».

Таким образом очевидно, что австралийская армия, несмотря на тенденции современной войны, предполагающие активное применение беспилотников и атаки малыми пехотными группами под прикрытием бронетехники, по-прежнему в качестве своей основной тактики ведения боевых действий продолжает рассматривать «классические» атаки бронетанковых групп. Эффективность этой тактики в современных условиях вызывает вопросы...

С высокой долей вероятности в реальных боевых условиях противник попросту не позволит танкам и бронемашинам приблизиться к своим позициям на близкое расстояние, уничтожив бронетехнику еще на подходе.