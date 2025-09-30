Войти
Военное обозрение

Опыт СВО не учитывается: армия Австралии делает ставку на бронетанковые группы

557
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В то время как продолжает расти роль беспилотных систем в вооруженных конфликтах, армия Австралии продолжает делать основную ставку на бронетехнику. Так, в ходе недавних учений штурм позиций условного противника осуществлялся при помощи бронированных машин и танков «Абрамс».

Как сообщает портал австралийского Минобороны, бронетехника приблизилась по открытой местности к вражескому штабу на расстояние в 1,5 километра, после чего 155-мм артиллерия обрушилась огнем на расположенный неподалеку вражеский бункерный комплекс. После того как бронетехника переключила огонь на бункеры, под прикрытием дымовых снарядов инженерные машины разграждения М1150 приступили к разминированию местности. Затем в проход в минном поле устремились танки «Абрамс».

Таким образом очевидно, что австралийская армия, несмотря на тенденции современной войны, предполагающие активное применение беспилотников и атаки малыми пехотными группами под прикрытием бронетехники, по-прежнему в качестве своей основной тактики ведения боевых действий продолжает рассматривать «классические» атаки бронетанковых групп. Эффективность этой тактики в современных условиях вызывает вопросы...

С высокой долей вероятности в реальных боевых условиях противник попросту не позволит танкам и бронемашинам приблизиться к своим позициям на близкое расстояние, уничтожив бронетехнику еще на подходе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Продукция
M1 Abrams
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.09 12:38
  • 115
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 30.09 06:37
  • 0
Комментарий к "Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)"
  • 30.09 05:38
  • 0
Очень рекомендую ознакомиться - Почему Украина выигрывает? (Financial Times, Великобритания)
  • 30.09 05:25
  • 1
Путинская военная машина теперь встроена в российскую экономику (Bloomberg, США)
  • 30.09 04:03
  • 10690
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.09 01:24
  • 1
Названо условие для применения «Томагавков» Киевом
  • 30.09 00:34
  • 2
Комментарий к "«Уралвагонзавод» рассказал о повышении точности танка Т-90М"
  • 30.09 00:14
  • 0
И еще о танках - раз есть на этом форуме странные вопросы и высказывания
  • 29.09 18:12
  • 1
В России нашли ответ против украинской «Бабы-Яги»
  • 29.09 16:36
  • 0
Военно-техническое сотрудничество России и Беларуси – важный элемент обеспечения безопасности СГ
  • 29.09 06:09
  • 1
О неизбежности перехода (точнее, перевода) СВО в войну против европейского нацизма
  • 29.09 02:02
  • 0
Комментарий к "«Самый мощный в мире корабль» посылает «сигнал» России"
  • 29.09 01:31
  • 1
Зеленский: Трамп понимает поле боя и “верит в Украину” (The Washington Post, США)
  • 28.09 10:13
  • 2
Что стоит за призывом США к ядерному разоружению
  • 27.09 19:45
  • 1
Комментарий на "Стала известна ценность атакованного ВСУ российского ЗРК «Бук-М3»"