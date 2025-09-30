Войти
Ледокол USCGC Storis Береговой охраны США оборудуют специальными модулями Cube

Источник изображения: topwar.ru

Ледокольный буксир Aiviq изначально строили для нужд американской нефтедобывающей отрасли и намеревались использовать в Чукотском море. Но вскоре Береговая охрана США приобрела его, модернизировала, и теперь он считается новейшим ледоколом, сменив название на USCGC Storis.

Сейчас для корабля приобрели новое оборудование. Ледокол USCGC Storis Береговой охраны США оборудуют специальными модулями Cube, выпускаемых датской оборонной компанией SH Defence.

Источник изображения: topwar.ru

Журналисты западного издания Naval News обратились к военным с просьбой прокомментировать данное приобретение.

Сменные модули для выполнения задач были определены как потенциальная стратегия для быстрой адаптации судов Береговой охраны к широкому спектру задач… Cube, заказанные Береговой охраной, будут использоваться для размещения личного состава и хранения оружия на борту

- ответил представитель ведомства.

Ледокол с оружием...

Он сообщил, что после доставки оборудование будет оснащено на пирсе и установлено на палубе ледокола Storis, когда в этом возникнет необходимость в зависимости от конкретных задач и миссий. Установку и крепление будут производить с помощью гидравлических поворотных замков.

Источник изображения: topwar.ru

До принятия в состав Береговой охраны Storis у американских военных был только один действующий ледокол USCGC Polar Star, срок эксплуатации которого составляет на данный момент около полувека. Второй корабль ледового класса USCGC Healy не используется сейчас из-за технических проблем.

