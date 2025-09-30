Войти
Rheinmetall предлагал Эстонии построить завод по производству боеприпасов

Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 29 сентября. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall предлагал Эстонии построить в стране завод по производству боеприпасов, однако Таллину не понравились условия сделки.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

В минувший четверг газета Welt сообщила, что Rheinmetall и Латвийская государственная оборонная корпорация планируют построить в Латвии завод по производству боеприпасов.

"Условия этого предложения были таковы, что из кармана эстонских налогоплательщиков ушла бы очень большая сумма – сначала на приобретение доли, а затем на обязательство закупок у них – и это не включало бы в себя контрольный пакет акций для Эстонии, как мы сейчас видим это в случае с Латвией", – приводит слова Х.Певкура телерадиокомпания ERR, добавляя, что Rheinmetall сделал Эстонии аналогичное предложение, как Латвии.

По данным телерадиокомпании, Эстония решила провести открытый тендер на выбор производителя боеприпасов, в котором Rheinmetall участия не принимал. Согласно ERR, Х.Певкур заявил, что первые соглашения, которые должны быть подписаны уже в ближайшие недели, не налагают на Эстонию таких больших обязательств.

