Немецкие депутаты выступили против заключения прямых оружейных контрактов без проведения тендеров

Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия.

ЦАМТО, 29 сентября. Члены комитета немецкого бундестага (парламента) по бюджету выступили против планов правительства по распределению контрактов на оружейные поставки без проведения публичных тендеров.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила британская газета Financial Times.

В частности, депутаты сообщили изданию, что не примут планы агентства по военным закупкам предоставить без конкурса контракт на разработку мобильной разведывательной системы мюнхенской компании Rohde & Schwarz.

"Налогоплательщики тратят много денег на оборонный потенциал. Они имеют право знать, что закупочные подразделения действительно приобретают лучшие продукты по лучшей цене", – заявил газете член комитета из правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Андреас Маттфельдт.

Депутат Себастьян Шефер из оппозиционной партии "Зеленых" заявил, что огромные суммы денег, которые предстоит потратить в ближайшие годы, делают "еще более важным строгое соблюдение процедур открытых торгов и конкуренции", пишет газета.