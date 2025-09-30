Источник изображения: topwar.ru

США разрешили киевской хунте бить вглубь территории России дальнобойным оружием. С таким заявлением выступил спецпредставитель президента США Кит Келлог.

Представитель Белого дома, весьма активно посещающий Украину и поддерживающий позицию Киева в конфликте с Москвой, в интервью телеканалу Fox News заявил, что президент США якобы дал Зеленскому разрешение на удары вглубь России дальнобойным оружием, имеющимся у Украины. В то же время вопрос с возможными поставками крылатых ракет Tomahawk киевскому режиму пока не решен, окончательное решение будет принимать лично сам Трамп.

По словам Келлога, на территории России «неприкосновенных мест» нет, так что Киев может бить куда захочет. В то же время спецпредставитель Трампа признался, что заявление про удары является его личным мнением, сделанным на основе последних заявлений Трампа, Вэнса и Рубио.

Думаю, если прочитать заявления Трампа, а также заявления вице-президента Вэнса и госсекретаря Рубио, то ответ — да.

— ответил Келлог на вопрос журналиста о разрешении Зеленскому бить по России.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что вопрос с возможной передачей крылатых ракет Tomahawk Киеву через страны НАТО пока не решен, Трамп якобы все еще раздумывает над этой перспективой. Зеленский в предвкушении уже потирает свои ручки.